Τις επόμενες μέρες θα προκηρυχθούν 94 θέσεις για τα Διοικητικά Συμβούλια Ημικρατικών Οργανισμών και άλλων Συμβουλίων, οι οποίες αναμένεται να πληρωθούν μέσω της διαδικασίας του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, είπε την Τρίτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, καλώντας όσους διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο πλαίσιο της ενημέρωσής του, ο Εκπρόσωπος είπε ότι η Κυβέρνηση προχωρεί στην έναρξη της διαδικασίας επιλογής και διορισμού νέων μελών σε Διοικητικά Συμβούλια Ημικρατικών Οργανισμών και άλλων Συμβουλίων, ενόψει της λήξης της θητείας τους το καλοκαίρι του 2026, αξιοποιώντας τον πετυχημένο θεσμό του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.

Όπως είπε, «πρόκειται για ακόμη μία ουσιαστική μεταρρύθμιση που εντάσσεται στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της ανασύνταξης του κράτους και της ενίσχυσης της συμμετοχικής δημοκρατίας. Μια μεταρρύθμιση που μετατρέπει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία από διακηρύξεις σε εφαρμόσιμη πολιτική πράξη».

Σημείωσε ότι ο θεσμός του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2023, «έχει ήδη αποδείξει την αξία του», καθώς κατά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας για τα Διοικητικά Συμβούλια 13 Οργανισμών, υποβλήθηκαν 1.241 αιτήσεις, «επιβεβαιώνοντας στην πράξη την εμπιστοσύνη της κοινωνίας σε μια ανοικτή διαδικασία ίσων ευκαιριών, στοιχείο που καταδεικνύει τη δυναμική που δημιουργείται όταν το κράτος ανοίγει πραγματικά τις πόρτες του στην κοινωνία».

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, η διαδικασία δίνει τη δυνατότητα σε ικανά και καταρτισμένα άτομα, που υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχαν πρόσβαση σε τέτοιες θέσεις ευθύνης, να προσφέρουν μέσα από το γνωστικό και το επαγγελματικό τους υπόβαθρο. Ταυτόχρονα, ενισχύει τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότητα των Ημικρατικών Οργανισμών, οι οποίοι αποτελούν βασικούς βραχίονες υλοποίησης του προγράμματος διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας, προκηρύσσονται συνολικά 94 θέσεις για τα Διοικητικά Συμβούλια 12 Οργανισμών: Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ), Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ), Αρχή Αδειών, Πολεοδομικό Συμβούλιο, Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ), Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου (ΙΣΟΚ), Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ), Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ), Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ), Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) και Συμβούλιο Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων.

Η πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στις 3 Απριλίου 2026 και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 24 Απριλίου 2026, μέσω της πλατφόρμας www.gov.cy/services/dioikitika-symvoulia/.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο θα αξιολογήσει τις αιτήσεις στη βάση σαφών και προκαθορισμένων κριτηρίων και θα καταρτίσει κατάλογο προτεινόμενων υποψηφίων, τριπλάσιο των διαθέσιμων θέσεων, ο οποίος θα υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, για τη λήψη της τελικής απόφασης. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο δύναται να διεξάγει και προσωπικές συνεντεύξεις εκεί όπου κρίνεται πως απαιτείται.

«Η Κυβέρνηση καλεί όλους τους συμπολίτες μας που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και τη διάθεση προσφοράς να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία. Η συμμετοχή δεν είναι απλώς μια αίτηση. Είναι συμμετοχή στη διαμόρφωση του κράτους που θέλουμε», είπε ο κ. Λετυμπιώτης.

Πηγή: ΚΥΠΕ