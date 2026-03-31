Σε επικαιροποίηση των υφιστάμενων εισοδηματικών κριτηρίων σε σχέση με την επιδότηση ενοικίου προχωρά η Κυβέρνηση όπως ανέφερε την Τρίτη ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, ενώπιον της Επιτροπής Προσφύγων της Βουλής, κατά την τελευταία της συνεδρία με την παρούσα σύνθεσή της. Ο Υπουργός, είπε επίσης ότι η αύξηση του οικιστικού αποθέματος είναι το βασικό μέσο αντιμετώπισης της ανόδου των τιμών στην αγορά ακινήτων. «Οι προσπάθειες μας επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στο να αυξήσουμε την προσφορά, ώστε να επέλθει ένα ισοζύγιο και να αποσυμπιεστούν οι τιμές»», είπε. Τόσο κατά την συζήτηση μέσα στην επιτροπή όσο και σε δηλώσεις στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου προχώρησε σε ανασκόπηση της τελευταίας τριετίας, αναφέροντας ότι η σημαντικότερη μεταρρύθμιση αφορά την τροποποίηση της νομοθεσίας για τις τουρκοκυπριακές περιουσίες, με στόχο τον τερματισμό φαινομένων αδιαφάνειας και κατάχρησης.

Σε ό,τι αφορά την επιδότηση ενοικίου, ανέφερε ότι θα επικαιροποιηθούν τα υφιστάμενα εισοδηματικά κριτήρια, καθώς διαπιστώνεται ότι αρκετοί δυνητικοί δικαιούχοι μένουν εκτός. Πρόσθεσε ότι θα αναθεωρηθούν και αναχρονιστικές πρόνοιες που αφορούν τον υπολογισμό των εισοδημάτων μεταξύ των μελών ενός ζευγαριού. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι εξετάζεται κατά πόσο είναι εφικτή η ταυτόχρονη αύξηση τόσο των εισοδηματικών ορίων όσο και των ποσών επιδότησης.

Ο Υπουργός έδωσε επίσης συγκεκριμένα στοιχεία σε σχέση με αλλαγές που έγιναν στα σχέδια της Υπηρεσίας Μέριμνας, «με αποτέλεσμα τη μείωση των παραπόνων κατά 90%, την αύξηση των δικαιούχων και τη μείωση του χρόνου εξέτασης αιτήσεων στους έξι μήνες».

Είπε επίσης ότι με πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, και κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Προσφύγων, παραχωρήθηκε επιπλέον επιδότηση 20% στα στεγαστικά σχέδια για ακριτικές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Αναφερόμενος στο σχέδιο «κτίΖΩ», έκανε λόγο για ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος των πολυκατοικιών στους προσφυγικούς συνοικισμούς, επισημαίνοντας ότι η συμβολή της επιτροπής ήταν καθοριστική.

Πρόσθεσε πως, παράλληλα με την εφαρμογή της στεγαστικής πολιτικής, έχει εφαρμοστεί η μεγάλη μεταρρύθμιση της αδειοδότησης της ανάπτυξης, με την εισαγωγή διαδικασιών ταχείας αδειοδοτήσης εντός 40 εργάσιμων ημερών για αναπτύξεις χαμηλού ρίσκου και εντός 80 ημερών για αναπτύξεις μεσαίου ρίσκου. Μέχρι στιγμής, έχουν εγκριθεί με την ταχεία και αυτόματη διαδικασία περισσότερες από 5.000 μονάδες, οι οποίες θα ενταχθούν στην αγορά πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο. «Η προσπάθειά μας, ο κύριος όγκος των ενεργειών μας, επικεντρώνεται στο να αυξήσουμε την προσφορά», δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Σε σχέση με τις καθυστερήσεις στο πρόγραμμα, απέδωσε τα προβλήματα κυρίως στην απροθυμία ή δυσκολία συνεργασίας από πλευράς δικαιούχων, καθώς και σε πρακτικά ζητήματα όπως η σύσταση διαχειριστικών επιτροπών, περιπτώσεις αποβιωσάντων δικαιούχων ή άρνηση μετακίνησης. Όπως είπε, τα ζητήματα αυτά επιβραδύνουν την πρόοδο των έργων.

Σε ερώτηση για διαφοροποίηση της επιδότησης ανά περιοχή που τέθηκε από βουλευτές, απάντησε ότι αυτή παραμένει ενιαία σε παγκύπρια βάση.

Σε σχέση με τις επιδιορθώσεις τουρκοκυπριακών κατοικιών, αναφέρθηκε ότι το υφιστάμενο όριο των 45.000 ευρώ θεωρείται χαμηλό σε σχέση με το πραγματικό κόστος. Όπως σημειώθηκε, θα αναθεωρηθούν οι τιμές μονάδας ώστε να ανταποκρίνονται στα επίπεδα της αγοράς.

Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου είπε επίσης ότι η στήριξη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων όσον αφορά την εφαρμογή του Σχεδίου «κτίΖΩ» ήταν καθοριστική, εκφράζοντας ευχαριστίες για την στήριξή τους αναφέροντας ότι «όλοι τους ανεξαιρέτως υπερέβησαν κομματικές επιδιώξεις και επέδειξαν υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στον προσφυγικό κόσμο».

Στο πλαίσιο της συζήτησης αναφέρθηκε ότι για το 2026 προβλέπονται κονδύλια ύψους 230.000 ευρώ για επιδιορθώσεις και 500.000 ευρώ για οπτικούς ελέγχους.

Κατά τη συζήτηση, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ και πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων, Νίκος Κέττηρος, ζήτησε ενημέρωση για την αύξηση της επιδότησης και τον χρόνο καταβολής των ποσών. Τόνισε ότι, παρότι ο στόχος εξέτασης αιτήσεων εντός έξι μηνών έχει σχεδόν επιτευχθεί σε όλες τις επαρχίες, εξακολουθεί να παρατηρείται καθυστέρηση στην καταβολή των δικαιούμενων ποσών.

Η βουλεύτρια του ΔΗΣΥ, Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν, αναφέρθηκε σε παράπονα από νεαρά άτομα που, αν και εγκρίνονται σε στεγαστικά σχέδια, αδυνατούν να εξασφαλίσουν δανειοδότηση λόγω των εισοδηματικών κριτηρίων. Επισήμανε επίσης δυσκολίες στην καταβολή της προκαταβολής, που θα μπορούσε να επιλύσει στεγαστικά προβλήματα. Παράλληλα, έθεσε θέμα ενίσχυσης άλλων στεγαστικών σχεδίων, όπως αυτών για ακριτικές περιοχές, ενώ ζήτησε ενημέρωση για την πορεία του σχεδίου «Κτίζω» και τους λόγους καθυστέρησης.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, έθεσε το έντονο πρόβλημα στέγασης, ιδιαίτερα για τον προσφυγικό κόσμο, τονίζοντας την ανάγκη το κράτος να σταθεί αρωγός, καθώς –όπως ανέφερε– τα οικονομικά δεδομένα καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την απόκτηση κατοικίας από ένα νεαρό ζευγάρι. Εισηγήθηκε, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη πολυκατοικιών για στέγαση νεαρών ζευγαριών.

Στο Υπουργικό η τιτλοποίηση κατοικιών σε συνοικισμούς

Σε δηλώσεις τους μετά τη συνεδρία, ο πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων και βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος είπε ότι την ερχόμενη Πέμπτη πάει ενώπιον Υπουργικού Συμβουλίου η απόφαση για τιτλοποίηση των κατοικιών στους συνοικισμούς στις οποίες υπάρχουν μικροπαραβάσεις.

«Η απόφαση θα εκδοθεί την ερχόμενη Πέμπτη και πλέον θα μπορούν να εκδοθούν τίτλοι ιδιοκτησίας ή πιστοποιητικά μίσθωσης για αυτές τις κατοικίες με σημείωση όπως συμβαίνει για όλες τις άλλες κατοικίες», είπε. Σημείωσε επίσης ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα προχωρήσει η «επικαιροποίηση από την μέριμνα για τα κριτήρια της επιδότησης του ενοικίου. Θα αυξηθούν τα εισοδηματικά κριτήρια και θα διαγραφεί η αναχρονιστική στρέβλωση που υπολογίζει μόνο το 50% του εισοδήματος για τις συζύγους». Πρόσθεσε ότι έχουν εξασφαλιστεί δεσμεύσεις για κατάθεση τροποποιητικής νομοθεσίας (με τη νέα σύνθεση της βουλής), σε ό,τι αφορά την διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών και συγκεκριμένα τα επαγγελματικά ενοίκια, τις εξοχικές κατοικίες και τα αγροτικά.

Η βουλεύτρια του ΔΗΣΥ Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν ανέφερε ότι προκύπτει ουσιαστικό ερώτημα όσον αφορά στα σχέδια μέριμνας και τα σχέδια για τις ακριτικές περιοχές. «Γιατί τα σχέδια της μέριμνας προσφέρουν μικρότερο ποσό από τα σχέδια αναβάθμισης των ακριτικών περιοχών. Όταν η πολιτεία δίνει αυξημένα κίνητρα σε συγκεκριμένες περιοχές χωρίς να διασφαλίζει ότι οι ίδιοι οι πρόσφυγες μπορούν να επωφεληθούν στην πράξη τότε δημιουργείται η εντύπωση ότι οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούνται ως εργαλείο πολιτικής και όχι ως το επίκεντρο της», είπε. Έθιξε επίσης το γεγονός ότι «νέοι άνθρωποι απορρίπτονται επειδή θεωρούνται ότι έχουν επαρκές εισόδημα» ενώ κάποιοι εγκρίνονται και δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τραπεζική χρηματοδότηση.

«Δηλαδή έχουμε ένα σύστημα όπου ούτε αυτοί που μπορούν να πάρουν δάνειο εγκρίνονται ούτε αυτοί που εγκρίνονται μπορούν να προχωρήσουν και παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις δεν έχει δοθεί απάντηση στο πιο κρίσιμο ερώτημα- πόσοι από τους εγκεκριμένους δικαιούχους έχουν τελικά εξασφαλίσει χρηματοδότηση και έχουν υλοποιήσει τα σχέδια; Γιατί εκεί κρίνεται η επιτυχία, όχι στις εγκρίσεις αλλά στα αποτελέσματα» είπε.

Σε ό,τι αφορά το σχέδιο «κτίΖΩ» είπε ότι «δεν μπορεί η ευθύνη να μεταφέρεται στους πολίτες επειδή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν». «Η πολιτεία έχει την ευθύνη να σχεδιάζει πολιτικές που να μπορούν να υλοποιηθούν, υπάρχουν άνθρωποι που δεν αρνούνται να πληρώσουν απλώς δεν μπορούν. Είναι χαμηλοσυνταξιούχοι είναι ηλικιωμένοι είναι οικογένειες με χαμηλό εισόδημα. Δεν μπορεί το κράτος να λειτουργεί με τη λογική του όποιος αντέξει», ανέφερε προσθέτοντας ότι δεν αρκεί να αυξάνονται οι δαπάνες αλλά το ζητούμενο είναι «να λύνουμε τα προβλήματα και σήμερα δυστυχώς οι πρόσφυγες δεν βλέπουν λύσεις αλλά βλέπουν εμπόδια».

Ως μέγιστο ζήτημα ανέδειξε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, το θέμα του στεγαστικού. Δήλωσε ότι «εκκρεμούν περίπου 1000 εγκρίσεις για στέγαση των προσφύγων και το αίτημά μας προς τον Υπουργό ήταν να ανεγείρουν νέες πολυκατοικίες ή συνοικισμούς, τουλάχιστον μία σε κάθε πόλη, για να μπορούν να διευθετηθούν αυτά τα αιτήματα, τα οποία εκκρεμούν από το 2013, όταν εκδηλώθηκε η οικονομική κρίση».

«Αυτό πρέπει να εξετάζεται παράλληλα και με τη μεγάλη κρίση που αντιμετωπίζουν τα νεαρά ζευγάρια για στέγαση», σημείωσε ο κ. Κουλίας. «Εξήγησα, μάλιστα, στον κ. Υπουργό ότι κάθε παιδί που γεννιέται, εισφέρει στο κράτος 1 εκατομμύριο σε φόρους», πρόσθεσε.

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον προσφυγικό κόσμο, που, όπως είπε, στερείται δυνατότητας να βάζει υποθήκη για σκοπούς δανειοδότησης, ανέφερε ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι άμεση η παρέμβαση του κράτους.

Ανέφερε, επίσης, ότι μεγάλη μερίδα του προσφυγικού κόσμου στεγάζεται σε τουρκοκυπριακές κατοικίες, χωρίς να έχουν τίτλο ιδιοκτησίας.

Σε δηλώσεις του, ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Γιώργος Πενηνταέξ, εξέφρασε ικανοποίηση για την αύξηση του οικιστικού αποθέματος κατά 2.500 μονάδες, κυρίως για νεαρά ζευγάρια.

Αναφερόμενος στο σχέδιο «κτίΖΩ», σημείωσε ότι δύο πολυκατοικίες στις οδούς Τήνου και Γύψου στις Κόκκινες αναμένεται να παραδοθούν εντός Μαΐου, ενώ άλλες τέσσερις εντός του έτους. Τα ενοίκια των εκτοπισθέντων στις εν λόγω πολυκατοικίες καλύπτονται από το κράτος μέχρι την επιστροφή τους.

Τέλος, εξέφρασε προβληματισμό για την άρνηση των τραπεζών να παραχωρήσουν δάνεια στους εκτοπισθέντες καλώντας «τον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, ο οποίος έχει την οικονομική ευρωστία, να δώσει άτοκα δάνεια στους εκτοπισθέντες και με τον τρόπο αυτό με χαμηλότοκες δόσεις να καλύψουν τα δάνεια τους».

Πηγή: ΚΥΠΕ