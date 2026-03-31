Με πλακάτ που ανέγραφαν «Όχι στον αποκλεισμό μας από την κοινωνία», «Αξιοπρέπεια σημαίνει δικαιώματα όχι ελεημοσύνη», «μεταρρύθμιση δεν σημαίνει οπισθοδρόμηση», άνθρωποι με αναπηρία πραγματοποίησαν σήμερα ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από την Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών και σε αυτή συμμετείχαν επίσης μέλη της Παγκύπριας Οργάνωσης Κωφών, της Οργάνωσης «Αγκαλιά Ελπίδας», της Οργάνωσης Παραπληγικών και της Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων αλλά και άτομα με αναπηρίες που δεν είναι ενταγμένα σε οργανώσεις.

Οι διαμαρτυρόμενοι έκαναν λόγο για μια «σκληρή και αδίστακτη Κυβέρνηση» με θύματα χιλιάδες άτομα με αναπηρίες, που είναι δικαιούχοι επιδομάτων, καθώς όπως υποστηρίζουν, στη νέα νομοθεσία καταργήθηκαν χορηγίες με τραγικές συνέπειες για τις ζωές τους.

Σε δηλώσεις του κατά την εκδήλωση, ο Πρόεδρος της Οργάνωσης Τυφλών Χριστάκης Νικολαΐδης, ευχαρίστησε τα άτομα με αναπηρίες που παρευρέθηκαν στην διαμαρτυρία στο Προεδρικό, αψηφώντας, όπως ανέφερε, «τις πιέσεις από την Κυβέρνηση για να μην προσέλθουν με την επίκληση ότι δήθεν δεν χάνουν επιδόματα». «Αυτό που στην πράξη γίνεται είναι ότι συντηρείται μια τεράστια αλλαγή όσον αφορά τα επιδόματα με μια φιλοσοφία που σε καμιά άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εφαρμόζεται», είπε.

Όπως εξήγησε ο κ. Νικολαΐδης, με τη νέα νομοθεσία, αντί η Κυβέρνηση να προσπαθήσει να εξισώσει τους νέους δικαιούχους με τους υφιστάμενους λήπτες επιδομάτων όπως είναι οι τυφλοί και τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, θα δίνει σε αυτούς το επίδομα «προσωπικής βοήθειας» και «κατ’ οίκον φροντίδας», με βάση αυστηρά και ασαφή, όπως υποστηρίζουν, κριτήρια.

Ανάμεσα στα κριτήρια περιλαμβάνονται ο βαθμός σοβαρότητας των αναγκών για υποστήριξη στην επιτέλεση βασικών προσωπικών ή και οικιακών δραστηριοτήτων, ο αριθμός των ατόμων και των ωρών για τις οποίες χρειάζονται υποστήριξη, ο βαθμός ανάγκης προστασίας στην περίπτωση διαταραχών συμπεριφοράς ή κινδύνου ζωής, με τους διαμαρτυρόμενους να υποστηρίζουν πως είναι άγνωστο πως αυτά τα κριτήρια θα διερευνώνται από το Υφυπουργείο.

Ο κ. Νικολαΐδης είπε πως στα κριτήρια δεν περιλαμβάνονται το κόστος της αναπηρίας που ως τώρα καλύπτονταν με τη χορηγία τυφλών, με το επίδομα βαριάς κινητικής αναπηρίας, τα οποία καταργούνται με νόμο. «Όποιος το διαψεύδει, μπορεί να διαβάσει το σχετικό νόμο που λέει ότι η χορηγία τυφλού καταργείται και θα δίνεται αυτό το υποβαθμισμένο επίδομα νοουμένου ότι οι τυφλοί και άλλων άτομα θα έχουν προσωπικό βοηθό» είπε, και σημείωσε πως με αυτή τη νέα νομοθεσία, δυστυχώς μένουν πολλά άτομα πίσω.

Όπως ανέφερε, άτομα με κατά πλάκα σκλήρυνση, με αυτισμό, με ρευματοπάθεια και έχουν σοβαρή μορφή αναπηρίας, με βάση τις αξιολογήσεις, θα λαμβάνουν το επίδομα μόνο μέσω του προσωπικού βοηθού. Σημείωσε πως πολλές άλλες μορφές αναπηρίας, λόγω άλλων ασθενειών, αφήνονται εκτός με βάση την προτεινόμενη νομοθεσία.

«Αυτή δεν είναι κοινωνική πολιτική, αυτή είναι οικονομική πολιτική και σε αυτόν οδηγούμαστε. Θα μείνουν πολλά άτομα με αναπηρίες πίσω», είπε ο κ. Νικολαΐδης.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Πρόεδρος της Οργάνωσης Τυφλών είπε πως με το υπόμνημα που επέδωσαν στον Πρόεδρο ζητούν βελτίωση της προτεινόμενης νομοθεσίας έτσι ώστε να δίδεται η βοήθεια και η χορηγία απευθείας στα άτομα με αναπηρία και όχι μέσω των βοηθών.

Είπε πως συντελείται μια τεράστια Μεταρρύθμιση, αλλά στο τέλος, σημείωσε, αυτό που γίνεται είναι μία υποβάθμιση και μια οπισθοδρόμηση για τα άτομα με αναπηρία. Σημείωσε πως η Βουλή και η Κυβέρνηση πιέζουν για να ψηφιστεί τη Δευτέρα αυτή η νομοθεσία χωρίς να γίνουν άλλες αλλαγές.

Καταλήγοντας, ο κ. Νικολαΐδης είπε πως αν δεν εισακουστούν και δεν αλλάξει η προτεινόμενη νομοθεσία, η Οργάνωση θα προσφύγει σε καταγγελίες σε διεθνή και ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Στο μεταξύ, σε ανακοίνωση της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών για τη σημερινή εκδήλωση, αναφέρεται πως το Κράτος προπαγανδίζει ότι ετοίμασε μια νομοθεσία που θα ωφελήσει τα άτομα με αναπηρία, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα νομοθέτημα εξοικονόμησης πόρων, μέρος των οποίων μακροπρόθεσμα θα δοθεί σε άτομα με αναπηρία, ορισμένοι από τους οποίους δεν έχουν αξιολογηθεί με σοβαρή αναπηρία.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «με τη νομοθεσία αυτή ξηλώνεται στη πράξη ένα σύστημα πενιχρών οικονομικών και άλλων ωφελημάτων 50 χρόνων», και πως τα επιδόματα αυτά δεν έχουν αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, ούτε και αυξάνονται έστω και ένα σεντ με τη νέα νομοθεσία.

«Διαμαρτυρόμαστε για τον από μέρους της Κυβέρνησης τερματισμό των πολιτικών αυτών, που θα οδηγήσουν αναπόφευκτά τους τυφλούς και τα άλλα άτομα με αναπηρία στον αποκλεισμό, την εξαθλίωση και μόνιμη προσβολή της ανθρώπινης τους αξιοπρέπειας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ