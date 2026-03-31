To βαρομετρικό χαμηλό με το όνομα ERMINIO και με κέντρο την Σικελία, κινείται ανατολικά και αναμένεται να επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή από την αύριο.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Μεσημέρι και Κάτι» ο Εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Μετεωρολογίας, Ανδρέας Χρυσάνθου, το βαρομετρικό αναμένεται να μας επηρεάσει από αύριο, κυρίως απογευματινές προς βραδινές ώρες.

Αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και προοδευτικά στις υπόλοιπες περιοχές.

Ενδεχομένως, όπως είπε, το Τμήμα να εκδώσει προειδοποιήσεις.

Σημείωσε πως η αυριανή μέρα θα είναι ιδιαίτερη, καθώς θα υπάρχει σταδιακή μεταφορά σκόνη στην περιοχή, λόγω αυτής της διαταραχής, ενώ θα υπάρχει και ένα ενισχυμένο βορειοανατολικό, νοτιοανατολικό πεδίο ανέμων, το οποίο θα μας επηρεάζει από τις πρωινές ώρες.

Ενδεχομένως, είπε, μέχρι τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης να βελτιωθεί αισθητά ο καιρός.

Όπως ανέφερε, και το επόμενο διάστημα αναμένονται βροχοπτώσεις.

Αναλυτικά ο καιρός

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει παροδικά την περιοχή, ωστόσο το βαρομετρικό χαμηλό με το όνομα ERMINIO και με κέντρο την Σικελία, κινείται ανατολικά και αναμένεται να επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή από την αύριο. Στην ατμόσφαιρα από αύριο θα αιωρείται σκόνη.

Το απόγευμα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά τόπους παροδικά συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή, ιδιαίτερα σε περιοχές των ορεινών και στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα προσήνεμα λίγο ταραγμένη.

Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικές χαμηλές νεφώσεις, ωστόσο προοδευτικά θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, αρχικά ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να ενισχυθούν σταδιακά και να καταστούν μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο σταδιακά θα καταστεί γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 10 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα καταστεί σύντομα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ παροδικά θα σημειώνονται κατά τόπους βροχές, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα ορεινά. Από αργά το απόγευμα και μετά ωστόσο, ο καιρός αναμένεται να επιδεινωθεί, καθώς αναμένονται βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, γενικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα παράλια μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι λίγο ταραγμένη, ωστόσο σταδιακά θα καταστεί γενικά μέχρι ταραγμένη και παροδικά στα βόρεια ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 21 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, αρχικά αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ωστόσο σταδιακά μέχρι το μεσημέρι ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί αισθητά, με τα φαινόμενα να περιορίζονται σε μεμονωμένες βροχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο προοδευτικά θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και πιθανόν και εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά και στα ανατολικά.

Η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή άνοδο, για να βρεθεί έτσι σε επίπεδα κοντά και λίγο πιο πάνω από τα κανονικά της εποχής, ωστόσο μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να κυμανθεί έτσι λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.