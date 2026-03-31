Εδώ και 40 χρόνια, ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισμού ταξιδεύει από πόλη σε πόλη, μετατρέποντας δρόμους σε σκηνές, παλιές αποθήκες σε χώρους τέχνης και γειτονιές σε τόπους συνάντησης για εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό που ξεκίνησε ως ένα πολιτιστικό πείραμα, εξελίχθηκε σε έναν ισχυρό μοχλό αστικής αναζωογόνησης, κοινωνικής συνοχής, τουριστικής ανάπτυξης και ευρωπαϊκής σύνδεσης — και σήμερα θεωρείται δικαίως ως ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα της ΕΕ.

Η ιστορία του δεν ξεκινά με προϋπολογισμούς και πολιτικές αποφάσεις, αλλά με ένα όραμα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η Μελίνα Μερκούρη, τότε Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας, πίστευε ότι η Ευρώπη χρειαζόταν κάτι που να ενώνει τους πολίτες της πέρα από την οικονομία και την πολιτική. Μαζί με τον Γάλλο ομόλογό της, Jack Lang, πρότειναν μια απλή αλλά δυνατή ιδέα: κάθε χρόνο, μια ευρωπαϊκή πόλη να αναλαμβάνει να γιορτάζει τον πολιτισμό — τον δικό της και τον κοινό ευρωπαϊκό. Το 1985, η Αθήνα έγινε η πρώτη πόλη που έφερε τον τότε τίτλο «Ευρωπαϊκή Πόλη Πολιτισμού».

Αρχικά, ο θεσμός είχε κυρίως συμβολικό χαρακτήρα — μια χρονιά εκδηλώσεων, εκθέσεων και διεθνούς προβολής. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, συνέβη κάτι αξιοσημείωτο. Οι πόλεις αντιλήφθηκαν ότι ο τίτλος μπορούσε να αποτελέσει κάτι πολύ περισσότερο από μια πολιτιστική γιορτή. Μπορούσε να γίνει καταλύτης αλλαγής.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, το πρόγραμμα θεσμοθετήθηκε πιο ολοκληρωμένα και μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Πολιτισμού, με σαφέστερα κριτήρια επιλογής και σύστημα εναλλαγής μεταξύ κρατών-μελών. Η έμφαση μετατοπίστηκε από τη γιορτή στην παρακαταθήκη. Οι υποψήφιες πόλεις όφειλαν πλέον να παρουσιάσουν πώς ο πολιτισμός θα συμβάλει στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, στη συμμετοχή των πολιτών και στα διαρκή κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.

Και τα αποτελέσματα είναι αδιάψευστα.

Πρώην βιομηχανικές ζώνες μετατράπηκαν σε δημιουργικές συνοικίες. Ιστορικά κέντρα αποκαταστάθηκαν και επαναπροσδιορίστηκαν. Δημόσιοι χώροι επανασχεδιάστηκαν ώστε να φιλοξενούν δράσεις, διάλογο και συμμετοχή. Τοπικοί καλλιτέχνες απέκτησαν νέες πλατφόρμες έκφρασης. Κοινότητες επανασυνδέθηκαν με την ίδια τους την πόλη. Ο αριθμός των επισκεπτών αυξάνεται σημαντικά κατά τη χρονιά του τίτλου, αλλά εξίσου σημαντικό είναι ότι η διεθνής εικόνα της πόλης αλλάζει μόνιμα.

Τα τελευταία 25 χρόνια, περισσότερες από 70 πόλεις — μεγάλες πρωτεύουσες αλλά και μικρότερα περιφερειακά κέντρα — έχουν φέρει τον τίτλο. Καθεμία τον ερμήνευσε με τον δικό της τρόπο, ανάλογα με την ιστορία και τις φιλοδοξίες της. Κοινός παρονομαστής, όμως, παραμένει ο ίδιος: ο πολιτισμός όχι ως διακόσμηση, αλλά ως εργαλείο μετασχηματισμού.

Αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν σταθερά ότι το πρόγραμμα επιτυγχάνει υψηλές αποδόσεις με σχετικά περιορισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ενισχύει την προσέλκυση επιπλέον δημόσιων και ιδιωτικών πόρων, ενδυναμώνει τον πολιτιστικό τομέα και προάγει την κοινωνική ένταξη. Κυρίως, ενθαρρύνει τις πόλεις να αντιμετωπίζουν τον πολιτισμό ως διαρκή πυλώνα πολιτικής και όχι ως μεμονωμένο γεγονός.

Ίσως γι’ αυτό ο θεσμός καταφέρνει να αγγίζει τους πολίτες εκεί όπου άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα δυσκολεύονται. Είναι ορατός. Είναι βιωματικός. Οι άνθρωποι δεν τον διαβάζουν σε εκθέσεις — τον ζουν σε θέατρα, πλατείες, μουσεία και δρόμους.

Το ίδιο αυτό αποτέλεσμα είναι ήδη ορατό στη Λάρνακα, η οποία θα φέρει τον τίτλο το 2030. Πολύ πριν φτάσει εκείνη η χρονιά, η διαδικασία έχει ήδη καλλιεργήσει ένα νέο αίσθημα φιλοδοξίας, αισιοδοξίας και δημιουργικής σκέψης στην πόλη. Η ευρωπαϊκή αυτή αναγνώριση έφερε τη Λάρνακα στο προσκήνιο, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία, τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και μια ανανεωμένη πίστη στην πολιτιστική της ταυτότητα.

Ήδη, σχεδόν 150 καλλιτέχνες και 1,600 συν-δημιουργοί έχουν συσπειρωθεί γύρω από αυτό το όραμα, δεσμευόμενοι να εργαστούν με συνέπεια και αφοσίωση μέχρι το 2030. Με οδηγό τη φιλοσοφία του Common Ground και τους βασικούς άξονες We, Larnaka και Democracy, το έργο τους τοποθετεί τη φροντίδα, τη βιωσιμότητα και τη δημοκρατική συμμετοχή στον πυρήνα της πολιτιστικής δημιουργίας.

Είκοσι πέντε χρόνια μετά, ο θεσμός συνεχίζει να εξελίσσεται, αντανακλώντας τις σύγχρονες προκλήσεις και συζητήσεις της Ευρώπης. Ωστόσο, η βασική ιδέα παραμένει ακριβώς όπως την οραματίστηκε η Μελίνα Μερκούρη: ο πολιτισμός ως γέφυρα μεταξύ των ανθρώπων.

Καθώς νέες πόλεις προετοιμάζονται να αναλάβουν τον τίτλο τα επόμενα χρόνια, η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Πολιτισμού αποδεικνύει ότι όταν η Ευρώπη επενδύει στον πολιτισμό, τα οφέλη δεν είναι μόνο οικονομικά — είναι ανθρώπινα, κοινωνικά και διαρκή.

Και ίσως αυτή να είναι, τελικά, η σημαντικότερη ιστορία επιτυχίας που αξίζει να γιορτάσουμε.