Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το επίμαχο βίντεο, το οποίο δημοσιοποιήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου και φέρεται να καταγράφει συνομιλίες με πολιτικές προεκτάσεις, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, ο οποίος σημείωσε ότι προς το παρόν δεν έχουν προκύψει επίσημα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας, η υπόθεση διεξάγεται υπό την εποπτεία ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, ο οποίος διορίστηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα και αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα όταν ολοκληρωθεί η έρευνα.

Όπως σημείωσε, οι ενέργειες της Αστυνομίας γίνονται σε συνεργασία με τον ανακριτή, ενώ στην έρευνα συμμετέχουν και αστυνομικοί.

Σημειώνεται ότι ο ποινικός ανακριτής διορίστηκε στις 13 Ιανουαρίου του 2026, με οδηγία η έρευνα να ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών. Το χρονικό αυτό όριο πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουν δημοσιοποιηθεί αποτελέσματα.

Μιλώντας στο Πρακτορείο, ο κ. Βύρωνος είπε πως παρά το χρονοδιάγραμμα των τριών μηνών που έχει δοθεί, δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η έρευνα.

Επίσης, είπε ότι δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση για το αν το βίντεο έχει υποστεί επεξεργασία ή είναι αυθεντικό, ούτε γνωρίζει αν έχουν εμπλακεί εξωτερικοί εμπειρογνώμονες για ψηφιακή ανάλυση.

«Την κύρια ευθύνη της έρευνας έχει ο ποινικός ανακριτής, ενώ η Αστυνομία συνδράμει στη διαδικασία και δεν μπορεί να δώσει λεπτομέρειες για το στάδιο των εξετάσεων ή το χρονοδιάγραμμα της έρευνας», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι το επίμαχο βίντεο δημοσιοποιήθηκε στην πλατφόρμα "X" μέσω ενός λογαριασμού με την ονομασία «Emily Thompson», η οποία παρουσιαζόταν ως ανεξάρτητη ερευνήτρια και αναλύτρια.

Στο υλικό εμφανίζονται συνομιλίες, που φέρονται να εμπλέκουν πολιτικά πρόσωπα, με αναφορές σε χρηματοδοτήσεις και προεκλογικές ενέργειες.

Η κυβέρνηση και τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο βίντεο έσπευσαν να αμφισβητήσουν τη γνησιότητα και το περιεχόμενό του, χαρακτηρίζοντάς το κακόβουλο προϊόν μοντάζ και τον λογαριασμό ως ύποπτο ή μη αξιόπιστο.

Πηγή: ΚΥΠΕ