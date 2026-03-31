Συνολική ποινή ύψους €12.000 επέβαλε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για θανατηφόρο εργατικό ατύχημα, ως αποτέλεσμα δίωξης που προώθησε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και αφορούσε ποινική δίωξη εργοδοτών που παράβηκαν τις διατάξεις της νομοθεσίας για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο καταδίκασε την εταιρεία «P. ORPHANIDES STEEL CONSTRUCTIONS LTD» που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, με την εκτέλεση εργασιών μεταλλικών κατασκευών, σε πρόστιμο €6.500 για παραβάσεις της νομοθεσίας που προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό σε εργοδοτούμενό της και έθεσαν σε κίνδυνο τραυματισμού εργοδοτούμενά της πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία καταδικάστηκε για παράλειψη τοποθέτησης στερεών κιγκλιδωμάτων στα άκρα δαπέδου μεσοπατώματος με επαρκές ύψος, τουλάχιστον 1,10 μέτρα από το δάπεδο, που να διαθέτουν θωράκιο ή άλλο εμπόδιο στη στάθμη του δαπέδου, ένα χειρολισθήρα και οριζόντιο στοιχείο ώστε η απόσταση μεταξύ θωρακίου ή άλλου εμποδίου και χειρολισθήρα ή άλλου οριζόντιου στοιχείου να μην υπερβαίνει τα 0,45 μέτρα ή να χρησιμοποιήσει άλλα ισοδύναμα μέσα για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων από ύψος, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενός της να πέσει από ύψος 3,37 μέτρα περίπου και να τραυματιστεί θανάσιμα, καθώς και για παράλειψη παροχής επιτήρησης των εργασιών, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενά της πρόσωπα να εκτίθενται σε κίνδυνο.

Επίσης, το Δικαστήριο καταδίκασε την εταιρεία «MONT BLANC CONSTRUCTIONS LTD» ως εργολάβου ολόκληρου του έργου, σε πρόστιμο €1.500 για παράβαση νομοθεσίας που έθεσε σε κίνδυνο τραυματισμού εργοδοτούμενά της πρόσωπα και πρόσωπα στην εργασία.

Συγκεκριμένα, καταδικάστηκε για παράλειψη τοποθέτησης στερεών κιγκλιδώματα στα άκρα δαπέδου του μεσοπατώματος με επαρκές ύψος, τουλάχιστον 1,10 μέτρα από το δάπεδο, που να διαθέτουν θωράκιο ή άλλο εμπόδιο στη στάθμη του δαπέδου ύψους τουλάχιστον 0,20 μέτρων, ένα χειρολισθήρα και οριζόντιο στοιχείο ώστε η απόσταση μεταξύ θωρακίου ή άλλου εμποδίου και χειρολισθήρα ή άλλου οριζόντιου στοιχείου να μην υπερβαίνει τα 0,45 μέτρα ή να χρησιμοποιήσει άλλα ισοδύναμα μέσα για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων από ύψος.

Το Δικαστήριο καταδίκασε, ακόμα, και την εταιρεία «ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΤΟΜΑΖΟΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ» ως κύριο του έργου (ιδιοκτήτης) σε πρόστιμο €2.000 για παράλειψη διασφάλισης της εκπόνησης Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου, για παράλειψη ορισμού συντονιστή για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου και ανάθεσης σε αυτών σχετικών καθηκόντων με γραπτή συμφωνία, πριν από την έναρξη της μελέτης του εν λόγω έργου.

Το Δικαστήριο καταδίκασε επίσης ένα φυσικό πρόσωπο σε πρόστιμο €2.000, για παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών.

Πηγή: ΚΥΠΕ