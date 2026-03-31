Λήφθηκαν άμεσα μέτρα από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας​ με στόχο την εξοικονόμηση νερού, μεταξύ των οποίων η μείωση στην πίεση νερού στα δίκτυα, η επιδιόρθωση ζημιών για ελαχιστοποίηση των απωλειών και εκστρατεία υδατικής συνείδησης στα σχολεία, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Οργανισμού Αγγελος Χατζηχαραλάμπους.

Πρόσθεσε ότι «με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού που τιμάται στις 22 Μαρτίου, ο Οργανισμός άρχισε εκστρατεία με σκοπό την εντατικοποίηση των μέτρων για εξοικονόμηση νερού με τίτλο "Κάθε σταγόνα Μετρά". Μετά και τα νέα δεδομένα που έχουμε ενώπιον μας για το θέμα της ύδρευσης, ως ΕΟΑ λάβαμε άμεσα μέτρα με στόχο να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό, να δώσουμε τεχνικές λύσεις για να διαφυλάξουμε και να περιορίσουμε τη ζήτηση του νερού, έτσι ώστε να καταφέρουμε την καλοκαιρινή περίοδο να μην αναγκαστούμε να προβούμε σε περικοπές νερού».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Χατζηχαραλάμπους είπε πως «αυτή η προσπάθεια είναι μεν δύσκολη αλλά είναι συνολική και συμμετέχει όλο το προσωπικό του ΕΟΑ Λάρνακας προκειμένου να καταφέρουμε τους στόχους μας. Την ίδια ώρα όμως ζητούμε και τη βοήθεια του κοινού, το οποίο καλούμε να αντιληφθεί την κρισιμότητα των καιρών, να λάβει υπόψιν του πως το νερό δεν είναι δεδομένο και ότι πρέπει να ενεργήσουμε ο καθένας ξεχωριστά αλλά και όλοι μαζί για να διαφυλάξουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό που λέγεται νερό».

Ερωτηθείς για τη μείωση στην πίεση νερού στα δίκτυα ύδρευσης, απάντησε πως «αυτό είναι ένα από τα άμεσα μέτρα που έχουμε λάβει ως ΕΟΑ Λάρνακας. Συγκεκριμένα από τις 24 Φεβρουαρίου προχωρήσαμε στην μείωση των πιέσεων στα δίκτυα ύδρευσης, μέτρο που αποσκοπεί στον εξορθολογισμό της χρήσης και στην εξοικονόμηση νερού, ενόψει της ιδιαίτερα δύσκολης υδατικής κατάστασης που αντιμετωπίζει η Κύπρος».

Ακόμα συνέχισε «ανάμεσα στα μέτρα που λάβαμε είναι η μαζική εγκατάσταση παροχών νερού, η αντικατάσταση δικτύων τα οποία παρουσιάζουν μεγάλες απώλειες καθώς και η επιδιόρθωση, σε καθημερινή σχεδόν βάση των βλαβών που υπάρχουν ή εντοπίζονται, με στόχο να μην χάνεται πολύτιμο νερό».

Ερωτηθείς για την εκστρατεία του Οργανισμού με στόχο την υδατική συνείδηση στα σχολεία, ο κ. Χατζηχαραλάμπους απάντησε πως «μέσα στις δράσεις τις οποίες εξαγγείλαμε και θα αρχίσουν αμέσως μετά το Πάσχα, περιλαμβάνεται μία σειρά επισκέψεων στα Δημοτικά σχολεία της πόλης και επαρχίας Λάρνακας με σκοπό να ενημερώσουμε, να καλλιεργήσουμε τη συνείδηση της εξοικονόμησης νερού, ξεκινώντας από τα παιδιά μας, γιατί πιστεύουμε και θέλουμε να επενδύσουμε στους μελλοντικούς πολίτες της χώρας μας».

Τα παιδιά, συνέχισε «έχουν το δικό τους ρόλο να διαδραματίσουν στην εξοικονόμηση νερού και είμαστε βέβαιοι ότι αφ’ ενός θα μεταδώσουν τα σωστά μηνύματα στους γονείς τους και αφ’ ετέρου θα καταφέρουμε να πετύχουμε τον σκοπό μας για ενημέρωση και εξοικονόμηση νερού».

Από την πλευρά του ο Σοφοκλής Χριστοδουλίδης, Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού είπε πως «το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε ως ΕΟΑ Λάρνακας είναι πως το νερό είναι πολύτιμο, η εξοικονόμηση είναι ευθύνη όλων και γι’αυτό αρχίσαμε διάφορες εκστρατείες, στα πλαίσια της προσπάθειας μας να εμπεδώσουμε υδατική συνείδηση».

Πρόσφατα, συνέχισε «πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στη Λάρνακα, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας Νερού, στην οποία παρευρέθηκε αρκετός κόσμος αλλά και παιδιά τα οποία μέσα από διάφορες εκδηλώσεις έστειλαν τα δικά τους μηνύματα για το νερό. Αυτή είναι μια συνεχής προσπάθεια, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε παρά τις αρκετά καλές βροχοπτώσεις που είχαμε φέτος» είπε και σημείωσε πως «θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα γιατί η έλλειψη νερού είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα για τη χώρα μας».

Εξάλλου η Αργυρώ Φιλαρέτου, Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΟΑ Λάρνακας ανέφερε ότι «είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να μειώσουμε όσο είναι δυνατόν τη ζήτηση νερού, ούτως ώστε να μην σπαταλιέται αυτό το πολύτιμο αγαθό, ειδικά ενόψει και της καλοκαιρινής περιόδου. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να εξοικονομήσουμε νερό και αυτό φαίνεται ότι καταφέραμε να το πετύχουμε προς το παρόν, με την μείωση της πίεσης στα δίκτυα και τη επιδιόρθωση ζημιών στα δίκτυα αλλά και την αντικατάσταση παλαιού δικτύου».

Πέραν τούτου, συνέχισε «είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση για να επιδιορθώνουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά καθημερινές διαρροές ώστε να μην χάνεται πολύτιμος πόρος». «Παράλληλα προχωρούμε σε εκστρατείες διαφώτισης του κοινού έτσι ώστε να καλλιεργηθεί η υδατική συνείδηση στον κόσμο, να αντιληφθεί πόσο πολύτιμο αγαθό είναι το νερό ειδικά σ’ αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε και να προσπαθήσει με κάθε τρόπο να το εξοικονομήσει αλλά και να το διαφυλάξει» κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ