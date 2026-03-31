Η Κύπρος συμμετείχε εκ νέου στην εκστρατεία «Δώρα για τους Δικούς μας», στο πλαίσιο της οποίας παρέχεται βοήθεια σε Ρώσους στρατιωτικούς που βρίσκονται στη ζώνη της λεγόμενης «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» όπως αποκαλείται από την Μόσχα η εισβολή στην Ουκρανία.

Σσύμφωνα με ανάρτηση στο Telegram του Συντονιστικού Συμβουλίου Ρώσων Συμπατριωτών (ΚΣΡΣ) Κύπρου, στην πρώτη γραμμή στάλθηκαν δέματα που ετοιμάστηκαν με τη συμμετοχή Ρώσων συμπατριωτών από την Κύπρο, καθώς και φίλων από άλλες χώρες,

Όπως αναφέρεται, οι πράξεις πνευματικής και ηθικής στήριξης κατέστησαν δυνατές χάρη στις προσπάθειες του στρατιωτικού ιερέα της Πρώτης Φρουράς Σλαβικής Ταξιαρχίας «Άγιος Πρίγκιπας Βλαδίμηρος», ιερέα Μαξίμ Γιασίν, καθώς και των μαχητών του 268ου Ανεξάρτητου Τάγματος Τυφεκιοφόρων «Άγιος Γαβριήλ».





Από Ρώσους της Κύπρου στάλθηκαν στην πρώτη γραμμή φυλαχτά με απεικονίσεις του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτη και του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, στους στρατιωτικούς θα παραδοθούν κομποσχοίνια κατασκευασμένα από Κύπριους μοναχούς, παιδικές ζωγραφιές και εικόνες με προσευχές. Στα δέματα περιλαμβάνεται και ο «Τσεμπουράσκα» ως φυλαχτό καλής τύχης και υπενθύμιση της πατρίδας.

Όπως αναφέρεται, οι Ρώσοι που συμμετείχαν στην εκστρατεία ανέφεραν ότι έβαλαν στα δώρα «ένα κομμάτι από την ψυχή τους».

Σημαντική ήταν και η συμμετοχή της Ίννα Κουτσέροβα, γνωστής ποιήτριας από το Ντονμπάς, τα ποιήματα της οποίας είναι δημοφιλή στην Κύπρο και τα οποία παρουσιάζει συχνά και ενώπιον Ρώσων στρατιωτών.



(εικόνα αρχείου)