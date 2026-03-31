Δράση για την αποκατάσταση και αναβίωση αμπελουργικών εκτάσεων προκήρυξε το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του Σχεδίου Κρατικής Ενίσχυσης «Δράσεις που συμβάλλουν στον περιορισμό του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης καταστροφικών πυρκαγιών».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου, ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε €2.500.000, με στόχο την αποκατάσταση περίπου 2.000 δεκαρίων εγκαταλελειμμένων αμπελουργικών εκτάσεων.

Η Δράση, η οποία έχει ισχύ από τις 27 Μαρτίου 2026 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2029, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων πυρκαγιάς, με κύριο στόχο την αποκατάσταση και αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων ή υπό εγκατάλειψη αμπελώνων, οι οποίοι συνιστούν σημαντική εστία συσσώρευσης καύσιμης ύλης.

Όπως σημειώνει το Υπουργείο, μέσω της υλοποίησης των προβλεπόμενων παρεμβάσεων, οι εν λόγω εκτάσεις μετατρέπονται σε ενεργά καλλιεργούμενες ζώνες, οι οποίες λειτουργούν ως φυσικά εμπόδια στην εξάπλωση πυρκαγιών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία των δασών, της αγροτικής γης και των τοπικών κοινοτήτων.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι η Δράση προάγει τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος και στη διατήρηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της Κύπρου και την προσαρμογή και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και προώθηση της κλιματικής ανθεκτικότητας διά την αποκατάσταση αμπελώνων κυρίως με γηγενείς ποικιλίες.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και είναι ιδιοκτήτες, ενοικιαστές ή διαχειριστές των εγκαταλελειμμένων αμπελοτεμαχίων που πρόκειται να αποκατασταθούν.

Σημειώνεται ότι οι επιλέξιμες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την εκρίζωση του εγκαταλελειμμένου αμπελώνα, την καθαριότητα του αμπελοτεμαχίου και την προετοιμασία εδάφους, και την ετοιμασία του εδάφους και τη φύτευση με ταξινομημένη ποικιλία οινοπαραγωγής.

Επιπλέον, ο δικαιούχος της δράσης οφείλει να εφαρμόζει βασικές καλλιεργητικές πρακτικές στον νέο αμπελώνα για πέντε έτη.

Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης και ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών, βάσει προκαθορισμένου μοναδιαίου κόστους. Συγκεκριμένα, δίνονται €1.090 ανά δεκάριο για αποκατάσταση αμπελώνα σε υψόμετρο μέχρι 799 μέτρα, και €1.414 ανά δεκάριο για αποκατάσταση αμπελώνα σε υψόμετρο ίσο ή άνω των 800 μέτρων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής πριν την έναρξη των εργασιών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού Εγχειριδίου Εφαρμογής. Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται με σειρά προτεραιότητας (first come, first served), υπό την προϋπόθεση πλήρωσης των καθορισμένων κριτηρίων επιλεξιμότητας.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων εκτείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029, με δυνατότητα πρόωρου τερματισμού σε περίπτωση εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας ή να επικοινωνούν με τα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία.

Πηγή: ΚΥΠΕ