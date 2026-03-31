Συνάντηση στις 4μμ θα πραγματοποιήσουν οι φορείς του ιδιωτικού τομέα της υγείας, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο λήψης μέτρων, ως αντίδραση στις ελλείψεις νοσηλευτών που αντιμετωπίζουν.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, οι άμεσες ελλείψεις του ιδιωτικού τομέα της υγείας (ιδιωτικά νοσηλευτήρια, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης κ.λπ.) ανέρχονται κατ’ ελάχιστον στους 600 νοσηλευτές.

«Με τις νέες νομοθεσίες για τα κέντρα αποκατάστασης και ανακουφιστικής φροντίδας αυξάνεται ο αριθμός αναγκαίων νοσηλευτών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπάρχει και διαρκής επέκταση του τομέα, προς όφελος του ασθενή και της ποιότητας υπηρεσιών υγείας. «Υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον, δημιουργούνται νέες κλίνες και νοσοκομεία. Είναι διαρκώς αυξημένη η ανάγκη νοσηλευτικού προσωπικού. Τα δεδομένα μπορεί τώρα να είναι για 600 νοσηλευτές, αλλά με τις νέες νομοθεσίες αυξάνεται πρόσθετα ο αριθμός των υφιστάμενων αναγκών», είπε, σημειώνοντας ότι με την ανάπτυξη του τομέα δημιουργείται ένα «κυνήγι αναγκών που δεν τελειώνει».

Οι εργοδότες αντιδρούν στην απόφαση της Επιτροπής Υγείας της Βουλής να μην εξετάσει τις προτάσεις που κατατέθηκαν πριν την αυτοδιάλυση της Βουλής και να τις παραπέμψει στην επόμενη. Ερωτηθείς ο κ. Αντωνίου, αν θεωρεί ότι υπάρχει τώρα περιθώριο συζήτησης των προτάσεων, προκειμένου να μην προχωρήσουν σε μέτρα, είπε ότι «δεν ξέρω τον Κανονισμό της Βουλής. Έχουμε δει, όμως, άπειρες φορές τη Βουλή σε συνθήκες έκτακτες και ανάγκης να λύνει τα προβλήματα και να συνέρχεται προκειμένου να εξετάσει κάτι και αν το κρίνει πρέπον να το προωθήσει. Γιατί όχι και τώρα», ανέφερε.

Έκανε λόγο για 4-5 εισηγήσεις για επίλυση του προβλήματος, «χωρίς να επηρεάζονται αρνητικά τα συμφέροντα τρίτου, ειδικά των νοσηλευτών, που υποφέρουν μαζί με τις δομές στα νοσηλευτήρια, στους οίκους ευγηρίας, τα κέντρα αποκατάστασης».

Ερωτηθείς αν επιλύεται το πρόβλημα με την υιοθέτηση των εισηγήσεών τους, είπε ότι «αν υλοποιηθούν όλες οι εισηγήσεις μας θα κλείσει μια και καλή η συζήτηση, δεν θα ξαναμιλήσουμε για ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού». Πρόσθεσε, εξάλλου, ότι και η υιοθέτηση μόνο της πρότασης για αύξηση του αριθμού ασθενών ανά νοσηλευτή, για χαλάρωση της αυστηρότητας της νομοθεσίας, ώστε η αναλογία να πάει από 1:5 σε 1:6, «δίνει μια ανάσα που επιτρέπει την πιο παραγωγική μελέτη, με λιγότερη πίεση, των άλλων εισηγήσεων, που μπορεί να χρειάζονται».

Απαντώντας για το τι μέτρα θα εξεταστούν, είπε ότι αυτό θα συζητηθεί στην απογευματινή συνάντηση, «με μεγάλο σεβασμό στο οικοσύστημα. Υπάρχει απόγνωση που πρέπει να ακουστεί με κάποιο τρόπο. Η εμπειρία έχει δείξει ότι μόνο αν μιλήσουν συλλογικά οι φορείς μπορεί να ακουστούν, ότι όντως υπάρχει πρόβλημα που η πολιτεία πρέπει να επιλύσει», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ