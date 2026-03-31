Σοβαρές καταγγελίες για λάθος χρήση σπέρματος και ωαρίων σε θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης φέρνει στο φως έρευνα του BBC, με το επίκεντρο να εντοπίζεται σε κλινικές στα κατεχόμενα της Κύπρου.

Σύμφωνα με την έρευνα, τουλάχιστον επτά παιδιά από διαφορετικές οικογένειες φέρεται να συνελήφθησαν με διαφορετικούς δότες από αυτούς που είχαν επιλέξει οι γονείς τους. Οι περισσότερες περιπτώσεις συνδέονται με κλινικές στο ψευδοκράτος, όπου, όπως επισημαίνεται, το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι χαλαρότερο σε σχέση με χώρες της ΕΕ.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ζευγαριού από το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο απέκτησε δύο παιδιά μέσω IVF στην κατεχόμενη Κύπρο, με την επιθυμία να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος δότης ώστε τα παιδιά να είναι βιολογικά συγγενή. Ωστόσο, έπειτα από εξετάσεις DNA που έγιναν χρόνια αργότερα, διαπιστώθηκε ότι όχι μόνο δεν χρησιμοποιήθηκε ο συγκεκριμένος δότης, αλλά τα δύο παιδιά δεν έχουν καν βιολογική συγγένεια μεταξύ τους.





Οι γονείς εκφράζουν οργή και αγωνία για την ταυτότητα και το ιατρικό ιστορικό των πραγματικών δοτών, ενώ κάνουν λόγο για σοβαρά ερωτήματα γύρω από τις διαδικασίες και την αξιοπιστία των κλινικών.

Η έρευνα εντοπίζει επαναλαμβανόμενα περιστατικά που συνδέονται με το ίδιο ιατρικό προσωπικό, γεγονός που, σύμφωνα με ειδικούς, ενδέχεται να υποδηλώνει αμέλεια ή ακόμη και παραπλάνηση.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η κατεχόμενη βόρεια Κύπρος έχει εξελιχθεί σε δημοφιλή προορισμό για θεραπείες γονιμότητας, κυρίως λόγω χαμηλότερου κόστους και λιγότερων περιορισμών, ωστόσο η απουσία ανεξάρτητης εποπτικής αρχής εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια και τη διαφάνεια.

Οι εμπλεκόμενες κλινικές και γιατροί απορρίπτουν τις κατηγορίες ή επικαλούνται έλλειψη στοιχείων, ενώ ορισμένοι αμφισβητούν την αξιοπιστία των ιδιωτικών τεστ DNA. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και επίσημες εξετάσεις που επιβεβαιώνουν τα ευρήματα.



Η υπόθεση αναδεικνύει σοβαρά ηθικά και νομικά ζητήματα, με ειδικούς να προειδοποιούν για τις επιπτώσεις στην ψυχολογία των παιδιών και των οικογενειών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ταυτότητα και την εμπιστοσύνη στο σύστημα υγείας.

Παρά τις αποκαλύψεις, οι οικογένειες τονίζουν ότι η αγάπη τους για τα παιδιά τους παραμένει αδιαπραγμάτευτη, υπογραμμίζοντας ότι «οικογένεια δεν είναι μόνο το αίμα».





