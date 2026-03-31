Στη σύλληψη δύο προσώπων, άντρες ηλικίας 56 και 41 ετών, προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εμπρησμού αυτοκινήτου, που διαπράχθηκε στις 25 Μαρτίου, στη Λεμεσό. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.

Οι 56χρονος και 41χρονος συνελήφθησαν χθες το απόγευμα, από μέλη της Αστυνομίας, δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, που εκδόθηκαν μετά από μαρτυρία που προέκυψε κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης. Οι δύο τους τέθηκαν υπό κράτηση, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 5.50 τα ξημερώματα στις 25 Μαρτίου, εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο ενοικιάσεως, ενώ αυτό βρισκόταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης οχημάτων, στην περιοχή Αγίου Αντωνίου, στη Λεμεσό.

Την πυρκαγιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που σε συνεργασία με μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν εξετάσεις στη σκηνή, από τις οποίες διαφάνηκε ότι η φωτιά στο αυτοκίνητο είχε τεθεί κακόβουλα.