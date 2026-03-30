Yπό κράτηση τέθηκαν δύο άτομα στη Λεμεσό για διερεύνηση υπόθεσης εμπρησμού οχήματος.

Σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση προέκυψε μαρτυρία εναντίον δύο προσώπων ηλικίας 56 και 41 ετών τα οποία συνελήφθησαν με δικαστικά εντάλματα και τέθηκαν υπό κράτηση προς διερεύνηση υπόθεσης εμπρησμού αυτοκινήτου που διαπράχθηκε τα ξημερώματα της 25ης Μαρτίου, στην περιοχή Κεραμοποιείου.

Η μαρτυρία προέκυψε από εξετάσεις που έγιναν από τα μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού.

Διαβάστε επίσης: Στο κελί για 2 χρόνια 19χρονος - Συμμετείχε σε ληστεία περιπτέρου στην Λάρνακα







