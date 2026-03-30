Διάταγμα τριήμερης προσωποκράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον 56χρονου, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε, με μαχαίρι, 68χρονο, μετά από λογομαχία μεταξύ οδηγών αυτοκινήτων.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ ο 68χρονος βρισκόταν στο σταθμευμένο αυτοκίνητο του και ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με 22χρονη οδηγό άλλου σταθμευμένου αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο συνοδηγός της 22χρονης, φέρεται να εξήλθε από το όχημα και να τραυμάτισε τον 68χρονο με μαχαίρι, ενώ ακολούθως εγκατέλειψε τη σκηνή, μαζί με την οδηγό.

Οι δυο συνελήφθηκαν χθες, Κυριακή, με τον 56χρονο να οδηγείται σήμερα ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την κράτηση του για περίοδο τριών ημερών.

Η 22χρονη κατηγορήθηκε χθες γραπτώς και αφέθηκε ελεύθερη για να κλητευθεί αργότερα ενώπιον δικαστηρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ