Κλειστό παραμένει το μονοπάτι «Φαράγγι του Άβακα», σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών.

Όπως αναφέρεται, με αφορμή στις 25 Μαρτίου περιστατικό εγκλωβισμού περιηγητών στο φαράγγι του Άβακα, «λόγω των καιρικών συνθηκών, της αυξημένης ροής νερού, της ολισθηρότητας του εδάφους αλλά και λόγω του κινδύνου πτώσης βράχων και όγκων χώματος, το «Φαράγγι του Άβακα», στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα συνεχίζει να παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας».

Για το θέμα είχε εκδοθεί σχετική ανακοίνωση για ενημέρωση του κοινού, με ισχύ από τις 6 Δεκεμβρίου, 2025, έως ότου κριθεί ότι ο κίνδυνος θα έχει παρέλθει εντελώς για τους επισκέπτες ενώ παράλληλα είχαν τοποθετηθεί σχετικές απαγορευτικές σημάνσεις στην είσοδο του φαραγγιού.

Το Τμήμα Δασών απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία του κοινού αλλά το κλείσιμο κρίνεται αναγκαίο για τη δική του ασφάλεια. Αναφέρει πως θα επανέλθει, με νέα ανακοίνωση όταν το φαράγγι θα είναι απολύτως ασφαλές για επισκέψεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ