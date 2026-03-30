Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Κύπρο, όπου Ρωσίδα δρομέας δέχθηκε επίθεση από τρία μεγάλα σκυλιά κατά τη διάρκεια προπόνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες από Ρωσικά ΜΜΕ, πρόκειται για τη Ρωσίδα αθλήτρια Ιρίνα Μασάνοβα, η οποία δέχθηκε την επίθεση στις 28 Μαρτίου ενώ έκανε τρέξιμο. Η ίδια περιέγραψε το περιστατικό μέσω των κοινωνικών δικτύων, προκαλώντας έντονη ανησυχία.

Από την επίθεση, η αθλήτρια υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και έχασε μεγάλη ποσότητα αίματος. Σε βίντεο που ανάρτησε, φαίνεται εμφανώς τραυματισμένη, με αίματα στο πρόσωπο, τα χέρια και τα πόδια της.

«Ήμουν γεμάτη αίματα, ένιωθα σαν να μην είχα κρανίο, σαν να μου είχαν ξεσκίσει το κεφάλι», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη στιγμή της επίθεσης.

Российскую спортсменку чуть не убили бродячие собаки.



Рекордсменке России в беге Ирине Масановой содрали скальп. Подробнее — в нашем видео. pic.twitter.com/c8XsB7A60K — RU Новости (@ru___novosti) March 29, 2026

Η Μασάνοβα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από χειρουργό, ενώ αναμένεται να παραμείνει για παρακολούθηση για μία έως δύο ημέρες.

Όπως σημείωσε, έχει διανύσει περισσότερα από 34.000 χιλιόμετρα τρέχοντας στην Κύπρο, χωρίς να έχει βρεθεί ποτέ ξανά σε παρόμοια επικίνδυνη κατάσταση.

Παρά το σοκ, η ίδια ευχαρίστησε όσους εξέφρασαν στήριξη, τονίζοντας ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την προπόνηση, παρά τα όσα βίωσε.