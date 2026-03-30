Η AOPA Cyprus εξέφρασε έντονα την ανησυχία της και υπέβαλε επίσημη διαμαρτυρία σχετικά με τη συνεχιζόμενη απαγόρευση των πτήσεων VFR και γενικότερα των τοπικών πτήσεων εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρά το γεγονός ότι τα προληπτικά μέτρα μπορεί να ήταν δικαιολογημένα κατά την αρχική φάση της περιφερειακής κρίσης, η παρατεταμένη διατήρηση των περιορισμών, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση και χωρίς διάλογο με την κοινότητα της Γενικής Αεροπορίας, εγείρει σοβαρά ζητήματα αναλογικότητας, διαφάνειας και χρηστής διακυβέρνησης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αντίφαση μεταξύ της δημόσιας διαβεβαίωσης των αρχών ότι ο εναέριος χώρος της Κύπρου είναι απολύτως ασφαλής και της ταυτόχρονης απαγόρευσης στους ίδιους τους πιλότους της κυπριακής κοινότητας Γενικής Αεροπορίας να ασκούν τις πτητικές τους δραστηριότητες. Η παρατεταμένη γείωση υπονομεύει την ασφάλεια των πτήσεων, καθώς οι πιλότοι χάνουν την επιχειρησιακή τους επάρκεια, επηρεάζει αρνητικά την αξιοπλοΐα των αεροσκαφών και προκαλεί σημαντική οικονομική ζημία σε οργανισμούς πτητικής εκπαίδευσης και σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με την αεροπορία, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη βιωσιμότητά τους.

Η AOPA Cyprus επισημαίνει επίσης ότι επί σειρά ετών η φωνή της Γενικής Αεροπορίας στην Κύπρο δεν έχει ληφθεί επαρκώς υπόψη, σε αντίθεση με τις καθιερωμένες ευρωπαϊκές πρακτικές, όπου η συνεργασία μεταξύ αρχών και αεροπορικής κοινότητας αποτελεί θεμέλιο ασφάλειας και ανάπτυξης. Η επαναλαμβανόμενη αναφορά σε «πλήρη εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα που βιώνει η κυπριακή αεροπορική κοινότητα.

Η AOPA Cyprus καλεί τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση σε επανεκτίμηση των ισχυόντων περιορισμών, να διασφαλίσουν την αναλογικότητα και τη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων και να αποκαταστήσουν ουσιαστικό και θεσμικό διάλογο με εκπροσώπους της Γενικής Αεροπορίας. Όπως τονίζει, η Γενική Αεροπορία δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά έναν κρίσιμο τομέα για την εκπαίδευση, την ασφάλεια, την επαγγελματική δραστηριότητα και την οικονομική ανάπτυξη.

Τέλος, θέτει ένα θεμελιώδες ερώτημα: εάν ο εναέριος χώρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι όντως ασφαλής, για ποιους λόγους απαγορεύεται η χρήση του στους ίδιους τους πιλότους της Γενικής Αεροπορίας; Η AOPA Cyprus δηλώνει ότι θα συνεχίσει να ενεργεί με υπευθυνότητα, θεσμική ακεραιότητα και αποφασιστικότητα για την αποκατάσταση της ασφάλειας, της λογικής και της ορθής διακυβέρνησης στον τομέα της Γενικής Αεροπορίας.