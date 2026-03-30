Αυτούσια η ανακοινωση

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών υπενθυμίζει ότι η προθεσμία ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας για το έτος 2026 λήγει στις 31 Μαρτίου 2026.

Οι πολίτες καλούνται να προχωρήσουν έγκαιρα στην ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματός τους, ώστε να αποφευχθεί ταλαιπωρία, ιδιαίτερα κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας.

Μετά την 31η Μαρτίου 2026, οι ανανεώσεις θα επιβαρύνονται με τέλος ύψους €10, πλέον ποσού ίσου με το 10% της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ποσό.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία επιστροφής της επιβάρυνσης σε δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων, οι οποίοι ανανέωσαν την άδεια κυκλοφορίας τους κατά τις ημερομηνίες 12 και 13 Μαρτίου 2026, βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.