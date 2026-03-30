Η Rimas Ejbara, μαθήτρια λυκείου στη Λεμεσό, είχε το θάρρος να μιλήσει ανοιχτά για τις εμπειρίες ρατσισμού και εκφοβισμού που αντιμετώπισε στο σχολείο, λόγω της καταγωγής και του φύλου της.

Στο συνέδριο με θέμα «Οικοδομώντας μια κοινωνία χωρίς ρατσισμό», κατέθεσε τη δική της βιωματική μαρτυρία, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα προς όλους.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι όταν φοιτούσε στο γυμνάσιο, συμμαθήτριες της έκαναν παράπονο γιατί το αλλόγλωσσο τμήμα να παρακολουθήσει εκδήλωση του σχολείου. Σε άλλη περίπτωση, συμμαθήτρια της αντέδρασε γιατί θα τραγουδούσε σε εκδήλωση της 25ης Μαρτίου αλλοδαπή μαθήτρια.

Επίσης, είπε ότι «εγώ αντιμετώπιζα εκφοβισμό από πολλά αγόρια στο σχολείο, διότι ντυνόμουν διαφορετικά από τους άλλους και τους είχα καταγγείλει πολλές φορές αλλά το σχολείο πάντα έλεγε «αγνόα τους και θα σταματήσουν» αλλά ποτέ δεν σταμάτησαν. Και το σχολείο αντί να τους τιμωρήσει, απλά τους μίλησε. Επίσης, είχα μια καθηγήτρια, η οποία μου έλεγε ποτέ να μην αφήσω τους γονείς μου και ποτέ να μην βάλω μαντίλα, παρόλο που δεν την αφορά το θέμα, διότι είμαι μουσουλμάνα. Ήταν ρατσίστρια, δεν της άρεσε πώς ήταν οι Μουσουλμάνοι και είχε πολλές προκαταλήψεις.

Την ίδια στιγμή, η καθηγήτριά της την περιγράφει ως μια εξαιρετική μαθήτρια, με άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, κριτική σκέψη και το θάρρος να εκφράζει τη γνώμη της.

