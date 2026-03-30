Για άδικη και αδικαιολόγητη αντιμετώπιση των καταναλωτών του πετρελαίου θέρμανσης κάνει λόγο ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, σε σχέση με την εξαγγελία για τη μείωση στο συντελεστή φόρου κατανάλωσης των καυσίμων κίνησης κατά 8,3 σεντ/λίτρο για τους καταναλωτές η οποία τίθεται σε ισχύ από την 1η Απριλίου έως και το τέλος Ιουνίου 2026.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος ζητά από το Υπουργείο Οικονομικών την άμεση περίληψη του πετρελαίου θέρμανσης στο μειωμένο συντελεστή φόρου κατανάλωσης. «Δεν δικαιολογείται σε καμιά περίπτωση η εξαίρεσή του από την επιδότηση» επισημαίνει στην ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι, «το πετρέλαιο θέρμανσης, από την πρώτη Μαρτίου μέχρι σήμερα, 29 Μαρτίου 2026, αυξήθηκε κατά μέσο όρο 32 σέντς το λίτρο και εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος της ερχόμενης βδομάδας θα υπάρξουν αισθητές επιπρόσθετες αυξήσεις».

Παράλληλα, τονίζει ότι η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης παραμένει σημαντική κατά την περίοδο Απριλίου–Ιουνίου, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές όπου η χρήση συνεχίζεται μέχρι και τα μέσα Μαΐου. Με βάση στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, η μέση μηνιαία κατανάλωση για το συγκεκριμένο τρίμηνο ανέρχεται στους 2.549 τόνους.

Πηγή: ΚΥΠΕ