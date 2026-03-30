Προβληματισμό για τον τρόπο διαμόρφωσης των τιμών των καυσίμων, αλλά και ευρύτερα για φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά, εξέφρασε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, Λουκάς Αριστοδήμου στην εκπομοπή Πρωτοσέλιδο, υπογραμμίζοντας ότι τα υφιστάμενα μέτρα δεν επαρκούν για την ουσιαστική στήριξη των πολιτών.

«Τα μέτρα είναι ικανοποιητικά 100% είναι καλά. Είναι καλοδεχούμενα. Είναι μια ανακούφιση», ανέφερε αρχικά.

Ο ίδιος προειδοποίησε για περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, σημειώνοντας ότι «τώρα, αν το πετρέλαιο ή η βενζίνη είναι στα 2 ευρώ, μπορεί να πάει και στα 2,5. Δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί η τρέλα σήμερα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο περιορισμού της τροφοδοσίας, υπογράμμισε ότι «αν σταματήσουν την τροφοδότηση του κόσμου με καύσιμα, η ενέργεια πήγε περίπατο. Άρα, εκείνοι που τα έχουν θα τα μοσχοπωλήσουν. Έτσι δεν γίνεται στους πολέμους; Άρα, θα υπάρχει αισχροκέρδεια, θα υπάρχει εκμετάλλευση».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη χρονική ασυμφωνία μεταξύ αποθεμάτων και αυξήσεων τιμών. «Πώς ήρθαν τα καύσιμα αμέσως τις πρώτες μέρες; Ο Υπουργός λέει 15-20 ημέρες... ενώ ήταν γεμάτα τα πρατήρια… χωρίς να βάλουν ούτε λίτρο μέσα».

«Αυτό δεν είναι αισχροκέρδεια;», διερωτήθηκε, επιρρίπτοντας ευθύνες στο κράτος για έλλειψη ελέγχου και διαφάνειας: «Γιατί δεν υπάρχει διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο αξιολογούν και λένε τις τιμές των καυσίμων;»

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου πρότεινε την καθιέρωση καθημερινής ενημέρωσης για τα αποθέματα και τις τιμές. «Αν ήταν κράτος σωστό θα εκδίδουν καθημερινό δελτίο… τότε να σε πιστέψω».

Παράλληλα, χαρακτήρισε «χειραγώγηση της κοινής γνώμης» τις εξαγγελίες για πάταξη της αισχροκέρδειας χωρίς σαφείς μηχανισμούς.

Αναφερόμενος και στις τιμές των οπωροκηπευτικών, υποστήριξε ότι παρατηρείται «διπλή αισχροκέρδεια», σημειώνοντας. «Οι ντομάτες, τα αγγουράκια… επήγαν από τα 2,5 ευρώ στα 4-5 ευρώ… ο παραγωγός παίρνει το ένα δέκατο».