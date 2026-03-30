Αρχίζουν από τις 31 Μαρτίου οι προκαταρκτικές εξετάσεις και δοκιμασίες των υποψηφίων για εισαγωγή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας.

H Υγειονομική Εξέταση θα διεξαχθεί από Υγειονομική Επιτροπή στο 106 ΣΝΕ (Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκστρατείας), που εδρεύει στο Στρατόπεδο Β. ΚΑΠΟΤΑ, (ΒΜΗ), στην Αγλαντζιά, από 31 Μαρτίου 2026 - 09 Απριλίου 2026.

Η προσέλευση θα γίνεται από τις 07:30 π.μ. μέχρι τις 10:00 π.μ. (μετά τις 10:00 π.μ. δεν θα γίνεται αποδεκτός κανένας), σύμφωνα με το αρχικό του επωνύμου τους, όπως φαίνεται πιο κάτω:

Στις 31.03.2026 οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α και Β,

Στις 02.04.2026 οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Γ μέχρι και το γράμμα Ι,

· Στις 03.04.2026 οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Κ,

Στις 06.04.2026 οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Λ μέχρι και το γράμμα Ξ,

· Στις 07.04.2026 οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Π μέχρι και το γράμμα Ρ,

Στις 08.04.2026 οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Σ μέχρι και το γράμμα Φ.

Στις 09.04.2026 οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Χ μέχρι και το γράμμα Ω καθώς και οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι φοιτούν στις Στρατιωτικές Σχολές.

Κατά την παρουσίαση τους στην Υγειονομική Επιτροπή οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να προσκομίσουν τις παρακάτω υγειονομικές εξετάσεις που θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατα, (όχι πέρα των 2 μηνών) είτε σε Κρατικό Νοσοκομείο, είτε σε ιδιωτική κλινική ή εργαστήριο (το Δελτίο Υγείας δεν είναι αποδεκτό), μαζί με το Έντυπο Υγειονομικής Εξέτασης κατάλληλα συμπληρωμένο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του Οδηγού Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης):

(1) Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη και γενική ούρων (σε έντυπη μορφή) με γνωμάτευση ιατρού στο έντυπο.

(2) Ακτινογραφία θώρακα FACE, με μόνο τη γνωμάτευση ιατρού στο έντυπο.

(3) Ηλεκτροκαρδιογράφημα (σε έντυπη μορφή) , με γνωμάτευση ιατρού στην οποία να αναφέρεται ότι ο/η υποψήφιος/α δύναται να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες στο έντυπο.

(4) Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού στο έντυπο.

(5) Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακουόγραμμα (σε έντυπη μορφή) με γνωμάτευση ιατρού στο έντυπο.

(6) Γυναικολογική εξέταση (μόνο για γυναίκες υποψήφιες) με γνωμάτευση ιατρού στο έντυπο (ότι η υποψήφια δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε πρόβλημα γυναικολογικής φύσης).

(7) Yπογραμμένη υπεύθυνη δήλωση για παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες. (Παράρτημα Δ του Οδηγού Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης)

(8) Συμπληρωμένο έντυπο Ιατρικού Ιστορικού. (Παράρτημα Ε του Οδηγού Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης)

ΠΡΟΣΟΧΗ: - ΟΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ/ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΓΕΣΥ ΚΑΘΟΤΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.

-ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟΣ/Η ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ (ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 2 ΜΗΝΩΝ).

Η Αθλητική Δοκιμασία θα διεξαχθεί στο Αθλητικό Λύκειο Κύκκου Β’, στη Λευκωσία για όλους τους υποψηφίους/ες οι οποίοι/ες θα έχουν κριθεί κατάλληλοι/ες από την Υγειονομική Επιτροπή κατά την υγειονομική εξέταση.

Την Τρίτη 14.04.2026 και ώρα 7:30 π.μ., να παρουσιαστούν οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Α μέχρι και το Λ.

Την Τετάρτη 15.04.2026 και ώρα 7:30 π.μ., να παρουσιαστούν οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Μ μέχρι και το Ω.

Κατά την Αθλητική Δοκιμασία οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να παρουσιαστούν με αθλητική ενδυμασία και αθλητικά παπούτσια.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αγωνίσματα και τα κατώτερα όρια επίδοσης κατά αγώνισμα και Σχολή, που πρέπει να πετύχει ο/η υποψήφιος/α (ανεξαρτήτως φύλου) για να κριθεί κατάλληλος/η:

Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα, για τους δρόμους μια (1) προσπάθεια και για τα άλματα και τις ρίψεις τρεις (3) προσπάθειες. Ειδικά για το αγώνισμα της ρίψης σφαίρας, θα πρέπει σε σύνολο τριών (3) προσπαθειών ανά χέρι, να επιτύχουν συνολική επίδοση (με δεξί και αριστερό χέρι) τουλάχιστον 9 μ. για τις Σχολές της στήλης 3 του πιο πάνω πίνακα ή 8 μ. και 80 εκ. για τις Σχολές της στήλης 4 του πιο πάνω πίνακα.

Συστήνεται όπως, οι υποψήφιοι/ες προετοιμασθούν εκ των προτέρων κατάλληλα, για να επιτύχουν τα όρια επίδοσης των αγωνισμάτων.

Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη του Πρόεδρου της Αθλητικής Δοκιμασίας, ανάλογα με τις κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες και τον αριθμό των υποψηφίων.

Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο ατόμων πέραν των ιδίων των υποψηφίων.

Υποψήφιος/α που αδικαιολόγητα δεν παρουσιαστεί την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα ή δεν πετύχει τις καθοριζόμενες ελάχιστες επιδόσεις σε οποιοδήποτε αγώνισμα ή αποχωρήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της δοκιμασίας εξ΄ υπαιτιότητάς του/της, κρίνεται ως αποτυχών/αποτυχούσα. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α έχει δηλώσει υποψηφιότητα τόσο σε Σχολές για τις οποίες απαιτείται να αγωνιστεί και στην κολύμβηση (ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ) όσο και σε κάποια άλλη Σχολή και αποτύχει μόνο στο αγώνισμα της κολύμβησης, τότε αυτός/ή θεωρείται ως αποτυχών/αποτυχούσα μόνο για τις Σχολές για τις οποίες απαιτείται η επιτυχία στο αγώνισμα της κολύμβησης.

Υποψήφιος/α μπορεί να λάβει μέρος σε συμπληρωματική δοκιμασία εάν πριν την έναρξη των αθλημάτων δρόμου 1000 και 100 μέτρων και όχι κατά τη διάρκειά τους, επικαλεσθεί λόγους υγείας ή υποστεί τραυματισμό και μετά από ιατρική γνωμάτευση του Ιατρού μέλους της Επιτροπής Αθλητικής Δοκιμασίας που να βεβαιώνει ότι μπορεί να λάβει μέρος σε συμπληρωματική δοκιμασία.

Νοείται περαιτέρω ότι, υποψήφιος/α μπορεί να λάβει μέρος σε συμπληρωματική δοκιμασία εάν πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια των αγωνισμάτων άλματος εις μήκος, άλματος εις ύψος και ρίψης σφαίρας και ενώ του απομένουν ακόμα προσπάθειες/α, επικαλεσθεί λόγους υγείας, ή υποστεί τραυματισμό, μετά από ιατρική γνωμάτευση του Ιατρού μέλους της Επιτροπής Αθλητικής Δοκιμασίας που να βεβαιώνει ότι μπορεί να λάβει μέρος σε συμπληρωματική δοκιμασία, για την ολοκλήρωση των προσπαθειών και αθλημάτων που απομένουν.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Η κολύμβηση θα διεξαχθεί σε χώρο που θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο για τους υποψηφίους/ες των Στρατιωτικών Σχολών Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) Τμήμα Ιπταμένων και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), οι οποίοι θα έχουν κριθεί κατάλληλοι/ες από την Υγειονομική Επιτροπή.

Την Τρίτη 14.04.2026 και ώρα 7:30 π.μ., να παρουσιαστούν οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Μ μέχρι και το Ω.

Την Τετάρτη 15.04.2026 και ώρα 7:30 π.μ., να παρουσιαστούν οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Α μέχρι και το Λ`.

Κατά την δοκιμασία της Κολύμβησης, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους σκουφάκι κολύμβησης.

H Ψυχοτεχνική Δοκιμασία θα διεξαχθεί για όλους τους υποψήφιους/ες οι οποίοι/ες θα έχουν πετύχει στην Αθλητική Δοκιμασία, το Σάββατο 18.04.2026, και ώρα 9:00 π.μ., στο Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου (τηλ. 22814700). Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να προσέλθουν στο χώρο της εξέτασης το αργότερμο μεχρι τις 8:45 π.μ.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους πένες χρώματος μπλε. Επιπρόσθετα, είναι απαραίτητο όπως φέρουν μαζί τους το Δελτίο Ταυτότητάς τους για να γίνουν δεκτοί.

Πληροφορίες και παραδείγματα για τη ψυχοτεχνική δοκιμασία, η οποία αποτελείται από τεστ Γλωσσικού Συλλογισμού και τεστ Επαγωγικού Συλλογισμού, παρατίθενται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Επιτυχόντες στη Γραπτή Εξέταση θα θεωρηθούν όσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστο κατά μέσο όρο.