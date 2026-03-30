Τρεις δορυφορικές λήψεις από το εργαλείο παρατήρησης της Γης της NASA δείχνουν με εντυπωσιακό τρόπο πώς αλλάζει το τοπίο της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής μέσα σε μόλις έναν χρόνο.

Στις 12 Μαρτίου 2025 το νησί παρουσιάζει πλούσια πράσινη βλάστηση ενώ λίγους μήνες αργότερα, στις 23 Αυγούστου 2025, η καλοκαιρινή ξηρασία έχει μετατρέψει τα πάντα σε καφετί-κιτρινωπούς τόνους.

Έναν χρόνο μετά, στις 11 Μαρτίου 2026, μετά το έντονο κύμμα βροχοπτώσεων η Κύπρος είναι πιο πράσινη από την αντίστοιχη περσινή περίοδο.



