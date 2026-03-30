Βλάβη σε δίκτυο της μέσης τάσης προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε περιοχές της επαρχίας Λάρνακας.

Όπως ανέφερε στο κρατικό ραδιόφωνο η εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, η βλάβη σημειώθηκε πέντε λεπτά μετά τις πέντε το πρωί. Συνεργείο της ΑΗΚ, πρόσθεσε, βρίσκεται στην περιοχή για να εντοπίσει το σημείο της βλάβης, να το απομονώσει ώστε να δώσει εναλλακτικά τροφοδοσία στους επηρεαζόμενους.

Το ρεύμα αναμένεται να επανέλθει η ώρα 11 το πρωί, ωστόσο, η κυρία Παπαδοπούλου, ανέφερε ότι πιθανόν να αποκατασταθεί νωρίτερα.

