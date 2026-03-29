Έφυγε στις 26 Μαρτίου από τη ζωή, σε ηλικία 83 ετών, ο διακεκριμένος Κύπριος ζωγράφος, βραβευμένος συγγραφέας αλλά και φωτογράφος, Ανδρέας Καραγιάν.

Ο θάνατός του σκόρπισε θλίψει στον καλλιτεχνικό κόσμο και όχι μόνο.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στην Καθολική Εκκλησία Τιμίου Σταυρού, παρά την Πύλη Πάφου στη Λευκωσία, στις 12:00 μ.μ., ενώ η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 11:30 π.μ.

Θα ακολουθήσει η ταφή στο Καθολικό Κοιμητήριο στη Λάρνακα.

Αντί στεφάνων θα γίνονται εισφορές στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό και την ACCEPT ΛΟΑΤΙ Κύπρου.