Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο μεγάλη επετειακή εκδήλωση για την 200ή επέτειο από τη Μάχη της Αγίας Νάπας (17 Μαρτίου 1826).

Σε ανακοίνωση ο Δήμος Αγίας Νάπας αναφέρει ότι «με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια ο Δήμος Αγίας Νάπας και ο Σύνδεσμος «Άρωμα» Αγίας Νάπας - Φίλοι Πάρκου Γλυπτικής τίμησαν το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, το βράδυ, την 200ή επέτειο από τη Μάχη της Αγίας Νάπας (17 Μαρτίου 1826), τη μοναδική καταγεγραμμένη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 που διεξήχθη σε κυπριακό έδαφος».

Σημειώνεται ότι η επετειακή εκδήλωση με τίτλο «200 Χρόνια Μνήμης», η οποία πραγματοποιήθηκε στον χερσαίο χώρο του λιμανιού Αγίας Νάπας, "αποτέλεσε ένα υψηλού επιπέδου πολιτιστικό και ιστορικό γεγονός, φωτίζοντας με εντυπωσιακό τρόπο τη σημασία της μάχης και τη διαχρονική αξία της ιστορικής μνήμης».

Στην εκδήλωση παρέστη, εκ μέρους του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής. Παρέστησαν επίσης, Βουλευτές, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου, Γιάννης Καρούσος, καθώς και οι Δήμαρχοι των Δήμων Πωγωνίου και Σφακιών, Κωνσταντίνος Καψάλης και Ιωάννης Ζερβός, μαζί με τις αντιπροσωπείες τους. Την παρουσία τους έδωσαν επίσης, οι Αντιδήμαρχοι των Δημοτικών Διαμερισμάτων Σωτήρας, Αυγόρου, Λιοπετρίου και Άχνας, Αντώνης Κουμή, Παναγής Μιχαηλάς, Μάρκος Κουμή και Νίκος Βάσιλας, Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι κομμάτων, της Πρεσβείας της Ελλάδας, της Εθνικής Φρουράς, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοπικών οργανώσεων και φορέων κι άλλοι επίσημοι.

Στο χαιρετισμό του ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, υπογράμμισε τη σημασία της εκδήλωσης στην Αγία Νάπα ως φόρο τιμής στην ιστορική μνήμη και στους δεσμούς του Ελληνισμού, καθώς και στις σχέσεις αδελφοποίησης με τους Δήμους Πωγωνίου και Σφακίων.

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη μάχη της Αγίας Νάπας το 1826, τονίζοντας ότι "αποτελεί μοναδική καταγεγραμμένη σύγκρουση της Ελληνικής Επανάστασης στην Κύπρο και σύμβολο ενότητας και κοινών αγώνων μεταξύ Ελλαδιτών και Κυπρίων, με πρωταγωνιστή τον οπλαρχηγό Χατζημιχάλης Νταλιάνης".

Επεσήμανε επίσης τη γεωστρατηγική σημασία της Κύπρου στη σύγχρονη εποχή, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων, και υπογράμμισε την ανάγκη για ασφάλεια, σταθερότητα και ενίσχυση της διεθνούς θέσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσα από συμμαχίες και σύγχρονες πολιτικές.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της ενότητας Ελλάδας και Κύπρου σε επίπεδο στρατηγικής συνεργασίας, άμυνας και ενέργειας, αναφέροντας σχετικές πρωτοβουλίες των ηγεσιών των δύο χωρών, καθώς και τον ρόλο της αποτρεπτικής ισχύος.

Καταλήγοντας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ανέδειξε την ανάγκη αξιοποίησης των διδαγμάτων της ιστορίας για τη διαμόρφωση ενός ισχυρού και ασφαλούς μέλλοντος για τον Ελληνισμό, με βάση τις αξίες της ομοψυχίας, της φιλοπατρίας και της συνεργασίας».

Στην ομιλία του ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρίστος Ζαννέττου, τόνισε ότι η εκδήλωση αποτελεί πράξη ιστορικής μνήμης και εθνικής ευθύνης, αφιερωμένη στην Εθνική Παλιγγενεσία και ιδιαίτερα στη μάχη της Αγίας Νάπας το 1826, την οποία χαρακτήρισε διαχρονικό σύμβολο του αγώνα του Ελληνισμού για ελευθερία και αξιοπρέπεια.

Αναφέρθηκε στη σημασία ανάδειξης της μάχης ως της μοναδικής σύγκρουσης της Ελληνικής Επανάστασης στην Κύπρο, επισημαίνοντας ότι η κυπριακή συμβολή στον Αγώνα υπήρξε ουσιαστική και διαχρονικά υποτιμημένη, ενώ εξήρε τον ρόλο του οπλαρχηγού Χατζημιχάλης Νταλιάνης και τη στρατηγική σημασία της παρουσίας του στο νησί.

Υπογράμμισε τους ιστορικούς δεσμούς της Αγίας Νάπας με την Ελλάδα και ιδιαίτερα με τα Σφακιά και το Πωγώνι, επισημαίνοντας ότι η αδελφοποίηση των δήμων αποτυπώνει αυτή τη διαχρονική σχέση και ενισχύει την κοινή ιστορική ταυτότητα.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου «Άρωμα» Αγίας Νάπας, Χριστάκης Πίττας, στη δική του ομιλία επεσήμανε ότι η εκδήλωση αποτελεί ημέρα εθνικής περηφάνειας και ιστορικής μνήμης, τονίζοντας τον συμβολισμό της θυσίας των αγωνιστών υπό τον Χατζημιχάλη Νταλιάνη, τη σημασία της ιστορικής συνέχειας και την ανάγκη ενότητας και συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο Δήμαρχος Πωγωνίου Κωνσταντίνος Καψάλης, αναφέρθηκε στη μάχη ως ιστορικό ορόσημο και απόδειξη της πανεθνικής διάστασης της Ελληνικής Επανάστασης, επισημαίνοντας τη δημιουργία του «Τριγώνου Αδελφοποίησης» μεταξύ Πωγωνίου, Αγίας Νάπας και Σφακίων, που ενισχύει τους πολιτιστικούς και εθνικούς δεσμούς και λειτουργεί ως γέφυρα συνεργασίας για το μέλλον.

Ο Δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός, υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης, των αγώνων του Ελληνισμού και των διαχρονικών δεσμών των Σφακίων με την Αγία Νάπα και το Πωγώνι, ενώ τόνισε την αξία της ενότητας και συνεργασίας μεταξύ των τοπικών αρχών για την ενίσχυση της κοινής πολιτιστικής και ιστορικής ταυτότητας.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με επετειακή πομπή, στην οποία συμμετείχαν οργανωμένα σύνολα, πολιτιστικοί φορείς, μαθητές και χορευτικά συγκροτήματα από την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου.

Ακολούθησαν οι τελετουργικές τελετές με τη μεταφορά της σημαίας της Επανάστασης από την Ομάδα του Συνδέσμου Βατραχανθρώπων Κύπρου, την αφή της φλόγας στο Μνημείο των Ηρώων και την ανάρτηση σημαιών, ενώ ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσαν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου του οπλαρχηγού Χατζημιχάλη Νταλιάνη, τιμώντας τη συμβολή του στην ιστορική μάχη και στον Αγώνα της Ελευθερίας.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα είχε η προβολή της ταινίας «Η Μάχη της Αγίας Νάπας», παραγωγή του Δήμου Αγίας Νάπας, που ανέδειξε με τεκμηριωμένο τρόπο το ιστορικό γεγονός και τη σημασία του. Η εκδήλωση κορυφώθηκε με τη μουσικοχορευτική παράσταση «200 Χρόνια Κύπρος - Κρήτη», με τη συμμετοχή των καλλιτεχνών Πέτρου Κουλουμή και Γιάννη Κρητικού, πλαισιωμένων από καταξιωμένους μουσικούς και πλήθος πολιτιστικών και λαογραφικών συγκροτημάτων.

"Η βραδιά ολοκληρώθηκε σε κλίμα συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, από τη σοπράνο Νίκη Καραΐσκου", καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ