340 σκάλες ζητούν για απαλλοτρίωση οι Βρετανικές βάσεις, προκειμένου να εγκαταστήσουν 32 κεραίες.

Το αίτημα των Βρετανικών Βάσεων, σύμφωνα με το κρατικό κανάλι έχει ήδη κατατεθεί στην αρμόδια Επιτροπή, την ώρα μάλιστα που η Κυβέρνηση επιδιώκει επαναδιαπραγμάτευση του καθεστώτος τους.

«Αυτό το θέμα, μαζί με πολλά άλλα, είναι τα θέματα που θα συζητηθούν, που έχουμε καθορίσει από δικής μας πλευράς, για να ξεκινήσει μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης με τους Βρετανούς, και για το συγκεκριμένο θέμα», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Πυρ και μανία οι τοπικές αρχές.

«Ο Δήμος θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για να σταματήσει το έργο. Έχουμε ζητήσει από το υπουργείο Υγείας τα επικαιροποιημένα στοιχεία επιδημιολογικής μελέτης για την ευρύτερη περιοχή», ανέφερε ο Δήμαρχος Κουρίου.

«Η πρόθεση των Βρετανών αποτελεί άλλη μια επίδειξη αποικιοκρατικής αυθαιρεσίας που θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των κατοίκων και το περιβάλλον. Οι Βρετανοί συνεχίζουν να συμπεριφέρονται ως απόλυτοι κυρίαρχοι, αγνοώντας τις τοπικές αρχές και τη βούληση των πολιτών», τονίζει το Κίνημα Οικολόγων.

Το Κίνημα κάλεσε μάλιστα την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη να σταματήσει να λειτουργεί ως απλός παρατηρητής.