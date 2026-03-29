Επανάληψη του «σχεδίου κατοχής της Παλαιστίνης» θεωρεί ο λεγόμενος «υπουργός εξωτερικών» του ψευδοκράτους, την ιδέα του Ισραήλ, όπως αναφέρει τα σενάρια, να μισθώσει ελληνικά νησιά στο Αιγαίο πέλαγος και να εγκαταστήσει τους πολίτες του χαρακτηρίζοντας αυτή την νοοτροπία «ελαττωματική».

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, μιλώντας στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή ο κ. Ερτουγρούλογλου υποστήριξε επίσης ότι κάτι τέτοιο στοχεύει «στην περικύκλωση τόσο της Τουρκίας όσο και της “τδβκ”».

Αντιμετωπίζουν, είπε, τις φιλοδοξίες περικύκλωσης μιας «άρρωστης νοοτροπίας» κι αυτή η κίνηση του Ισραήλ θα πρέπει να θεωρηθεί ‘casus belli’ (λόγος πολέμου). «Προσωπικά, πιστεύω ότι πρόκειται για επανάληψη του σχεδίου κατοχής της Παλαιστίνης. Η νοοτροπία των αρχών του 1900 επαναλαμβάνεται. Τρέφουν φιλοδοξίες να καταλάβουν την Κύπρο και τα νησιά στο Αιγαίο», ισχυρίστηκε.

Πηγή: ΚΥΠΕ