Απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 64 ετών, ο Επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου, Μάριος Χατζηιωσήφ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος, «υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα, που στάθηκε διαχρονικά δίπλα στον Σύνδεσμο με αφοσίωση, ήθος και αγάπη για το επάγγελμα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πορεία και την εξέλιξή του. Αγαπητός σε όλους, διακρινόταν για τη γενναιοδωρία, την καλοσύνη και την ανιδιοτελή του προσφορά».

Ο Σύνδεσμος εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Η κηδεία θα τελεστεί την ερχόμενη Τρίτη, από τον Ιερό Ναό Της Του Θεού Σοφίας, η ώρα 11:30 το πρωί.

Παράκληση της οικογένειας όπως όσοι συνάδελφοί του παρευρεθούν στην κηδεία, να φορέσουν τη στολή τους.