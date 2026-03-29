Ανησυχία προκαλεί τις τελευταίες ημέρες η αύξηση περιστατικών κλοπής κυλίνδρων υγραερίου σε διάφορες περιοχές της Λευκωσίας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση των «Παρατηρητών Λευκωσίας». Οι δράστες φαίνεται να στοχεύουν κυρίως κυλίνδρους που βρίσκονται εκτεθειμένοι σε αυλές, κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών και μη επαρκώς προστατευμένα σημεία κατοικιών.

Όπως επισημαίνεται, οι κλοπές πραγματοποιούνται κυρίως κατά τις βραδινές ώρες, εκμεταλλευόμενοι την έλλειψη επιτήρησης και τα ανεπαρκή μέτρα ασφάλειας. Το φαινόμενο παρουσιάζει αυξητική τάση, γεγονός που έχει θέσει σε επιφυλακή τόσο τις αρχές όσο και τους κατοίκους.

Οι «Παρατηρητές Λευκωσίας» καλούν το κοινό να λάβει προληπτικά μέτρα για την προστασία της περιουσίας του. Συγκεκριμένα, συστήνεται να αποφεύγεται η τοποθέτηση κυλίνδρων υγραερίου σε εμφανή ή κοινόχρηστα σημεία, ενώ προτείνεται η ασφάλισή τους με αλυσίδα ή μεταλλική βάση. Παράλληλα, τονίζεται η σημασία της σωστής ασφάλισης αυλόπορτων και εισόδων, καθώς και των τακτικών ελέγχων των εξωτερικών χώρων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη συνεργασία μεταξύ γειτόνων, με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση ύποπτων κινήσεων και την αποτροπή περιστατικών κλοπής.

Οι πολίτες καλούνται, σε περίπτωση που αντιληφθούν ύποπτη δραστηριότητα ή πέσουν θύματα κλοπής, να επικοινωνούν άμεσα με την Αστυνομία στον αριθμό 1460.