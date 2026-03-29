Ανεμοι, βροχές, σκόνη είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα Κυριακή έως και την άλλη εβδομάδα.

Οπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Μετεωρολογικός Λειτουργός Παναγιώτης Λίγγης το σημαντικό στοιχείο των καιρικών συνθηκών την Κυριακή είναι οι άνεμοι που επηρεάζουν τα παράλια, ειδικά τη Λάρνακα, και που θα πνέουν με ένταση 6 με 7 μποφόρ κυρίως στις νοτιοανατολικές περιοχές και αργότερα τις βορειοανατολικές περιοχές.

Ειδικότερα ανέφερε ότι μετά το μεσημέρι του Σαββάτου σταδιακά ο νοτιοδυτικός άνεμος θα δυναμώνει στα νότια παράλια που παροδικά θα εξελιχθεί σε σφοδρό 7 μποφόρ.

Συνεχίζοντας είπε ότι μεμονωμένες βροχές και ενδεχόμενη καταιγίδα αναμένεται πέσουν στην επαρχία Πάφου προς Λεμεσό και στα ορεινά και πολύ πιθανό στις ελεύθερες περιοχές Αμμοχώστου, καθώς ο άνεμος θα αρχίσει να πνέει από τους Τρούλλους προς την Αμμόχωστο.

Αναφορικά με τη θερμοκρασία ανέφερε ότι το Σάββατο θα κυμανθεί στους 18 -19 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό και περί τους 21 βαθμούς στα παράλια.

Στους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό και τα δυτικά αναμένεται ότι θα είναι η θερμοκρασία και τη Δευτέρα, είπε προσθέτοντας ότι γύρω στους 21 βαθμούς θα είναι νοτιοδυτικά και νοτιοανατολικά.

Ερωτηθείς σχετικά ανέφερε ότι τη Δευτέρα αναμένονται κάποιες μεμονωμένες βροχές στα δυτικά και στα ορεινά και αργότερα στην επαρχία Λάρνακας και Αμμοχώστου, προσθέτοντας ότι ενδέχεται οι βροχές να εξελιχθούν σε κάποια σύντομη, μερικών λεπτών, καταιγίδα.

Αναφέροντας ότι παρόμοιες καιρικές συνθήκες αναμένονται και την Τρίτη, πρόσθεσε ότι με τα δεδομένα όπως συνεκτιμώνται την Κυριακή ουσιαστικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται από την Τετάρτη και ίσως την Πέμπτη και υπό την προϋπόθεση ότι η θερμή μάζα χαμηλής πίεσης δεν θα μετατοπιστεί από τους ανέμους.

Αναφορικά με τη σκόνη, είπε πως η σκόνη που υπήρχε στην ατμόσφαιρα και κυρίως στα ανατολικά το Σάββατο, μετά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας υποχωρεί, προσθέτοντας ότι μέχρι την Τετάρτη δεν αναμένεται σκόνη στην ατμόσφαιρα, αλλά την Τετάρτη μετά το μεσημέρι είναι πολύ πιθανόν να εμφανιστεί στην ατμόσφαιρα αραιή σκόνη. Αραιή σκόνη αναμένεται και την Πέμπτη συμπλήρωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ