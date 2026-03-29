Σε συνολικά 203 περιστατικά ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Από αυτά, 105 αφορούσαν αστικές πυρκαγιές, 13 πυρκαγιές υπαίθρου, 3 τροχαίες συγκρούσεις, 18 διασώσεις και 64 εξυπηρετήσεις πολιτών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, μόνο κατά τις τελευταίες 24 ώρες η Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 33 περιστατικά, τα οποία περιλάμβαναν 24 πυρκαγιές, 8 ειδικές εξυπηρετήσεις και 1 ψευδή κλήση.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στις 05:55 στον Στρόβολο, όπου εκδηλώθηκε βίαιη ανάφλεξη (έκρηξη) υγραερίου σε βοηθητική κουζίνα διώροφης οικίας. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στο στέγαστρο της κουζίνας, ενώ η ιδιοκτήτρια υπέστη εγκαύματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ). Στο σημείο έσπευσε ένα στελεχωμένο πυροσβεστικό όχημα, με την αιτία να αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 06:00, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε λέβητα κεντρικής θέρμανσης στον δεύτερο όροφο οικίας στην Παλουριώτισσα. Η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα με σωλήνες νερού από τρία πυροσβεστικά οχήματα, χωρίς να τεθεί κανείς σε κίνδυνο.

Στις 09:20, νέα πυρκαγιά ξέσπασε στην κουζίνα οικίας στα Πολεμίδια. Από τις φλόγες καταστράφηκαν πάγκοι και ηλεκτρικές συσκευές, ενώ ο καπνός επηρέασε ολόκληρο το σπίτι. Ο ιδιοκτήτης μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ του Νοσοκομείου Λεμεσού. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από διαρροή υγραερίου κατά την προσπάθεια αλλαγής κυλίνδρου, ενώ στο περιστατικό συμμετείχαν δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Τέλος, στις 21:59 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε άχρηστα υλικά, όπως παλιός καναπές και στρώμα, εντός εγκαταλελειμμένης πετρόκτιστης ισόγειας οικίας στο κέντρο της Κοινότητας Δρούσειας, στην επαρχία Πάφου. Η φωτιά κατασβέστηκε με σωλήνες νερού από δύο πυροσβεστικά οχήματα, ενώ τα αίτια διερευνώνται από την Αστυνομία.

