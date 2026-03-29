Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν και συνέλαβαν συνολικά δέκα πρόσωπα για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων κλοπές, παράνομη κατοχή ναρκωτικών και τροχαίες παραβάσεις.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 650 οχήματα και ελέγχθηκαν 849 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 40 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν 11 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 282 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 160 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα και οι 27 αφορούν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης. Συνολικά έγιναν 336 έλεγχοι αλκοόλης. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 19 έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, από τους οποίους εννέα οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 15 οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/ την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.