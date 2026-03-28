Τελέστηκαν την Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Μεγάρου Παραλιμνίου - Δερύνειας τα εγκαίνια του 2ου Φεστιβάλ Ιστορικής Μνήμης το οποίο διοργανώνουν ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας και οι Σελίδες Ιστορικής Μνήμης και Αναπαράστασης.

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα φιλοξενείται στο Δημαρχείο Παραλιμνίου - Δερύνειας η μεγαλύτερη έκθεσης Ιστορικού μοντελισμού και ιστορικών κειμηλίων η οποία θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό μέχρι και τις 6 Απριλίου 2026 (Ώρες επισκέψεων: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-18:00, Σαββατοκύριακα και Αργία: 10:00-18:00, είσοδος ελεύθερη). Το Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Άμυνας κ. Βασίλη Πάλμα.

Χαιρτετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος Παραλιμνίου - Δερύνειας κ. Γιώργος Νικολέττος, ο Επιτελάρχης της Εθνικής Φρουράς Υποστράτηγος Αναστάσιος Κυριακίδης και ο Πρόεδρος του Σ.Ι.Μ.Α. κ. Σάββας Τσιολάκης ενώ ακολούθησε ξενάγηση στην έκθεση. Κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του ο Δήμαρχος Παραλιμνίου - Δερύνειας συνεχάρη τις Σελίδες Ιστορικής Μνήμης και Αναπαράστασης για τη συνεργασία τους με τον Δήμο και για την παρουσίαση της έκθεσης ιστορικής μνήμης, η οποία θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό μέχρι και τις 6 Απριλίου 2026.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Υπουργό Άμυνας κ. Βασίλη Πάλμα για την αιγίδα του στη διοργάνωση, τονίζοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλλουν ουσιαστικά στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, στην καλλιέργεια της εθνικής αυτογνωσίας και στη γνωριμία των νεότερων γενεών με σημαντικές στιγμές της ιστορίας του τόπου μας.

Η διοργάνωση του Φεστιβάλ αποτελεί μία ουσιαστική πρωτοβουλία διατήρησης και ανάδειξης της συλλογικής ιστορικής μνήμης, ιδίως για τις νεότερες γενιές και ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που προάγουν την ιστορική γνώση, την εθνική αυτογνωσία και τον σεβασμό στις θυσίες του παρελθόντος.