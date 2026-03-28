Η Κύπρος βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Γαλλία για την απόκτηση μεγάλου αριθμού τεθωρακισμένων οχημάτων, σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής La Tribune (28/03/26). Όπως αναφέρεται, η Λευκωσία εξετάζει την αγορά περίπου 80 οχημάτων Griffon και περίπου 100 Serval από την KNDS France, ενώ μέρος αυτών ενδέχεται να φέρει αντιαρματικούς πυραύλους Akeron MP της MBDA.



Κατά το ίδιο δημοσίευμα, η πιθανή συμφωνία συνδέεται με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE (Security Action for Europe), το οποίο προβλέπει χρηματοδοτικό εργαλείο ύψους 150 δισ. ευρώ για την ενίσχυση αμυντικών προμηθειών κρατών-μελών της ΕΕ μέσω δανεισμού με ευνοϊκούς όρους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ανακοινώσει ότι η Κύπρος περιλαμβάνεται στο πρώτο κύμα εγκρίσεων στο πλαίσιο του SAFE, ενώ και το κυπριακό Υπουργείο Άμυνας έχει αναδείξει το συγκεκριμένο εργαλείο ως βασικό άξονα για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουρά.



Σύμφωνα πάντα με την La Tribune, η γαλλική Διεύθυνση Εξοπλισμών (DGA) φέρεται να αναλαμβάνει την προμήθεια για λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε ένα μοντέλο αντίστοιχο με διακρατικές συμφωνίες τύπου FMS. Παράλληλα, γίνεται λόγος και για συζητήσεις της Λευκωσίας με την Arquus για αναβάθμιση περίπου 80 τεθωρακισμένων VAB από τον υφιστάμενο στόλο της Εθνικής Φρουράς.

Το ίδιο ρεπορτάζ υπενθυμίζει ότι η Κύπρος έχει ήδη προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε γαλλικές αμυντικές προμήθειες. Το 2024 είχε αναφερθεί ότι η Λευκωσία προχωρούσε στην απόκτηση 12 τεθωρακισμένων Sherpa της Arquus, εξοπλισμένων με πυραύλους Akeron της MBDA, ενώ η KNDS έχει επίσης καταγράψει την Κύπρο μεταξύ των συνεργατών της στον αμυντικό τομέα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη δημόσια επιβεβαίωση από τη Λευκωσία για οριστικοποίηση της συγκεκριμένης συμφωνίας, με το γαλλικό δημοσίευμα να σημειώνει ότι ο φάκελος παραμένει ανοιχτός και η σύμβαση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.



