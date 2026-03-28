Ως υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα αναφορικά με την πρόκληση οδικών ατυχημάτων χαρακτήρισε την απόσπαση της προσοχής των οδηγών λόγω της χρήσης κινητών τηλεφώνων ο Υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης.

Σε δηλώσεις του στο περιθώριο του Ράλι Κλασικού Αυτοκινήτου «48 Ώρες Κύπρος» το Σάββατο στη Λευκωσία, και κληθείς να σχολιάσει το θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες με θύμα μοτοσικλετιστή, ο Υπουργός είπε ότι αυξάνει δραματικά τις θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις με μοτοσικλετιστές και δείχνει ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη τους ευάλωτους εντός του οδικού δικτύου.

«Είναι κάτι πέραν της ταχύτητας, η ταχύτητα μέχρι σήμερα ήταν το κύριο στοιχείο πίσω από τις οδικές συγκρούσεις. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να εστιάζουμε πλέον σε δύο θέματα, στους ευάλωτους και στην απόσπαση της προσοχής των οδηγών. Η χρήση κινητών δυστυχώς είναι το νούμερο ένα πρόβλημά μας», τόνισε σχετικά.

Υπό επεξεργασία τρόποι προειδοποίησης για φωτοεπισήμανση

Ερωτηθείς επίσης για τη θέση του Υπουργείου σχετικά με τις χθεσινές κινητοποιήσεις των οδηγών λεωφορείων και τις διαμαρτυρίες για το σύστημα φωτοεπισήμανσης, ο κ. Βαφεάδης είπε ότι το Υπουργείο επεξεργάζεται τρόπους ώστε να δίνεται μια πιο γρήγορη προειδοποίηση, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι εκεί για την ασφάλεια όλων.

«Και ιδιαίτερα οι επαγγελματίες οδηγοί μας πρέπει να τηρούν τον κώδικα. Έχουμε μια γραμμή του αλτ, η οποία όταν την περάσεις και είναι κόκκινο, βεβαίως αυτό είναι παραβίαση του κώδικα. Νομίζω είναι απλό το θέμα, λίγη καλύτερη διαχείριση του οδικού δικτύου, πιθανώς λίγη επιμόρφωση καλύτερη και μια προειδοποίηση, την οποία θα φροντίσουμε εμείς να έχουμε, νομίζω θα λύσει το πρόβλημα», επεσήμανε.

Στηρίζοντας το αντικαρκινικό κίνημα στεκόμαστε δίπλα στους καρκινοπαθείς, λέει ο Α. Βαφεάδης

Η στήριξη στο αντικαρκινικό κίνημα δείχνει ότι σαν κοινωνία στεκόμαστε δίπλα στους καρκινοπαθείς, ανέφερε το Σάββατο ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, σε δηλώσεις του πριν από την εκκίνηση του διήμερου Ράλι Κλασικού Αυτοκινήτου «48 Ώρες Κύπρος» από το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα» του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τον κ. Βαφεάδη, το Ράλι Κλασσικού Αυτοκινήτου δεν αποτελεί μια απλή διαγωνιστική διαδικασία για τους λάτρεις του κλασικού αυτοκινήτου.

«Νομίζω ότι συνδυάζοντάς το με μια στήριξη προς το αντικαρκινικό κίνημα, το αναβαθμίζει και το κάνει ακόμα πιο σημαντικό, δείχνει ότι σαν κοινωνία στεκόμαστε δίπλα από τους καρκινοπαθείς», σημείωσε, ενώ συνεχάρη την Ομοσπονδία Κλασσικού Αυτοκινήτου για τη διοργάνωση, αλλά και τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο για το έργο που επιτελεί.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, Αλέκος Σταμάτης, είπε ότι ο Σύνδεσμος εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα στέκεται δίπλα από κάθε καρκινοπαθή και την οικογένειά του.

«Όλες οι υπηρεσίες μας είναι εφικτές λόγω της στήριξης της οποίας τυγχάνουμε από την κοινωνία. Ευχαριστούμε συνεπώς την Ομοσπονδία Κλασσικού Αυτοκινήτου, η οποία και φέτος στέκεται δίπλα μας, και μας ικανοποιεί αφάνταστα το γεγονός ότι βλέπουμε τόσο αθρόα συμμετοχή, η οποία στηρίζει το έργο του συνδέσμου μας», προσέθεσε.

Με τη σειρά του, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κλασικού Αυτοκινήτου Κύπρου, Κώστας Παμπαλλής, είπε ότι η Ομοσπονδία διοργανώνει κάθε χρόνο το Ράλι Κλασικού Αυτοκινήτου, μια γιορτή συγκέντρωσης παλαιών αυτοκινήτων και των φίλων τους, και ιδιαίτερα φέτος που ο σκοπός είναι η συλλογή χρημάτων για τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο.

«Αυτό γίνεται για 21 χρόνια και υπόσχεται η Ομοσπονδία ότι θα το συνεχίσει», τόνισε, προσθέτοντας ότι στο φετινό ράλι συμμετέχουν 62 αυτοκίνητα.

Τέλος, η Γενική Διευθύντρια της eWise Cyprus, χρυσού χορηγού του ράλι, Νατάσα Πηλείδου, εξέφρασε στις δικές της δηλώσεις ικανοποίηση τη στήριξη που παρέχεται προς τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο, «ο οποίος προσφέρει τεράστια βοήθεια και ανακούφιση σε πολλούς συνανθρώπους μας, αλλά και για το γεγονός ότι αυτή η υπέροχη πρωτοβουλία συνδυάζεται και με την αγάπη για το αυτοκίνητο και τα κλασικά αυτοκίνητα.

«Είμαστε συνοδοιπόροι με τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο εδώ και πολλά χρόνια και είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχίσει το αξιοθαύμαστο έργο που κάνει διαχρονικά», κατέληξε.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η διαδρομή του Σαββάτου, αφού περάσει από διάφορες κοινότητες των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού, θα τερματίσει στο ξενοδοχείο Park Beach Hotel στη Λεμεσό, ενώ την Κυριακή το ράλι θα ξεκινήσει στις 10:30 π.μ. από το Park Beach Hotel και μετά από μια διαδρομή στη γύρω περιοχή θα τερματίσει και πάλι στο ξενοδοχείο για τις απονομές.

Πηγή: ΚΥΠΕ