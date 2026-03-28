Στις 3 το πρωί της Κυριακής θα αρχίσει η περίοδος της θερινής ώρας και τα ρολόγια θα μετακινηθούν κατά μια ώρα μπροστά.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας η περίοδος της θερινής ώρας στην Κύπρο για το 2026 θα αρχίσει η ώρα 03:00, τοπική ώρα, της Κυριακής 29 Μαρτίου. Κατά την ώρα αυτή, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν κατά μία ώρα μπροστά.

Η περίοδος της θερινής ώρας θα τερματιστεί την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026.

Ο πιο πάνω θεσμός εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πότε εισήχθη η θερινή ώρα στην Κύπρο

Η πρώτη φορά που εισήχθη ο θεσμός της θερινής ώρας στην Κύπρο ήταν το 1976 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σε ανακοίνωσή του τον Φεβρουάριο του 1976, το Υπουργείο Εμπορίου της Κύπρου ανέφερε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 12 Φεβρουαρίου αποφάσισε την εισαγωγή στην Κύπρο του θεσμού της θερινής ώρας.

Το μέτρο αυτό, έγραφε η ανακοίνωση, εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών απάμβλυνσης των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης με όσο το δυνατόν συγκέντρωση της κίνησης και εργασίας εντός ωρών κατά τις οποίες υπάρχει ηλιακό φως.

Ελπίζεται, ανέφερε το Υπουργείο στην ανακοίνωση το 1976, ότι αυτό θα βοηθήσει στον περιορισμό της κατανάλωσης όλων των μορφών ενέργειας.

Πρώτη νομοθετική πράξη ΕΕ

Η αλλαγή της ώρας την άνοιξη και το φθινόπωρο στην Ευρώπη είναι μια συνήθεια που προϋπάρχει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεσπίστηκε για πρώτη φορά για την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και επανεισήχθη σε πολλές χώρες τη δεκαετία του 1970.

Η πρώτη νομοθετική πράξη της ΕΕ σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα ανάγεται στο 1980. Πρόκειται για οδηγία που συντόνιζε τις υφιστάμενες εθνικές πρακτικές ώστε να συντελέσει στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς.

Η τρέχουσα οδηγία άρχισε να ισχύει το 2001. Σύμφωνα με τις διατάξεις της, όλα τα κράτη μέλη περνούν στη θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και επαναφέρουν την κανονική ώρα («χειμερινή ώρα») την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Πρόταση για κατάργηση από Κομισιόν, δεν τέθηκε σε ισχύ ακόμα

Το 2018 υποβλήθηκε πρόταση να σταματήσει η ανά εξάμηνο αλλαγή της ώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι όμως να ληφθεί τελική απόφαση, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το ισχύον σύστημα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο οδηγίας για τις εποχικές αλλαγές ώρας στις 12 Σεπτεμβρίου 2018. Η πρόταση περιλαμβάνει κατάργηση της ανά εξάμηνο αλλαγής της ώρας σε όλες τις χώρες της ΕΕ, σύστημα κοινοποίησης που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει μία χώρα της ΕΕ εάν θέλει να αλλάξει η επίσημη ώρα της.

Εάν εγκριθεί, η οδηγία θα θέσει τέλος στις ανά εξάμηνο αλλαγές της ώρας στην ΕΕ, οι οποίες συχνά αναφέρονται ως θερινή ώρα.

Ωστόσο, δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση για το θέμα αυτό και δεν έχει καθοριστεί χρονοδιάγραμμα για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ετσι, εξακολουθεί και σήμερα να ισχύει το σύστημα αλλαγής της ώρας, που παρατείνει κατά μία ώρα τη διάρκεια της ηλιοφάνειας το καλοκαίρι.

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη εγκρίνει τη θέση του σχετικά με την πρόταση. Για να διατυπωθεί θέση του Συμβουλίου, απαιτείται ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών. Ομοίως, ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών θα πρέπει να ταχθεί υπέρ του τελικού κειμένου που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Από την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τη θέση του επί της πρότασης τον Μάρτιο του 2019. Υπερψήφισε τον τερματισμό της θερινής ώρας το 2021.

Τόσο το Συμβούλιο όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμφωνήσουν προκειμένου να εγκριθεί η απαιτούμενη νομοθεσία για τον τερματισμό των αλλαγών της ώρας.

Πηγή: ΚΥΠΕ