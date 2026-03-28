Τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή βιώνουν και οι πατατοπαραγωγοί λόγω της αύξησης του κόστους και των καθυστερήσεων εξαγωγών, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Αντρέας Κάρυος εκπρόσωπος των πατατοπαραγωγών.

Ερωτηθείς κατά πόσον ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει τους πατατοπαραγωγούς, ο κ. Κάρυος δήλωσε πως «επηρεάζει γιατί έχουν αυξηθεί αυτά που χρειάζονται για την αποστολή πατατών στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει το κόστος και να μειώνεται το πιθανόν κέρδος».

Ακόμα, είπε, «επηρεάζει και η καθυστέρηση στην εξαγωγή πατατών, γιατί ορισμένες υπεραγορές σε χώρες όπως Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο και Βρετανία, εφαρμόζουν συγκεκριμένα προγράμματα με την κυπριακή πατάτα και σε περίπτωση που δεν μπορούμε να τους στείλουμε πιθανόν να την αφαιρέσουν από τα προγράμματα αυτά».

Κληθείς να εξηγήσει ποια είναι αυτά τα «προγράμματα» που αφορούν την κυπριακή πατάτα, ο κ. Κάρυος είπε πως «οι υπεραγορές της Ευρώπης, γνωρίζοντας ότι οι καταναλωτές τους προτιμούν την κυπριακή πατάτα - γιατί είναι η καλύτερη- οργανώνονται ώστε ιδιαίτερα τους μήνες Απρίλιο, Μάϊο και Ιούνιο, να έχουν στα ράφια τους κυπριακές πατάτες, μέχρι να εκριζώσουν τις δικές τους. Με τη δυσκολία που υπάρχει να τους τροφοδοτήσουμε κυπριακές πατάτες, σε περίπτωση που οι υπεραγορές αποφασίσουν να τις βγάλουν από τα ράφια τους θα περάσει καιρός μέχρι να τις ξαναβάλουν, με αποτέλεσμα να χάσουμε αγορές».

Ο κ. Κάρυος επεσήμανε στις δηλώσεις τους ότι οι επιπτώσεις από τον πόλεμο δεν είναι το μόνο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι πατατοπαραγωγοί. Παρατηρήθηκαν προβλήματα στην εκρίζωση πατατών, ειδικά των πρώιμων καλλιεργειών, από τις έντονες βροχοπτώσεις που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα, ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι «θα ήταν λάθος να παραπονεθούμε για το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε αρκετές βροχές σε όλη την Κύπρο συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου. Το μόνο πρόβλημα που παρατηρήθηκε από τις βροχοπτώσεις, είναι το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές μικρές πατάτες για εκρίζωση, οι οποίες χρειάζονται για την αγορά τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού, ωστόσο δεν μπορεί να γίνει εκρίζωση τους», εξήγησε.

Σημείωσε πως «ταυτόχρονα με τις βροχοπτώσεις, οι σφοδροί άνεμοι και τα σταγονίδια της αλμύρας από τη θάλασσα, κατάστρεψαν ορισμένες πατατοφυτείες, των πρώιμων ειδικά περιοχών της επαρχίας, που βρίσκονται στις Κοινότητες Ορμήδειας, Ξυλοφάγου, Λιοπετρίου και Σωτήρας».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Κάρυος είπε πως «υπάρχει μεν αγορά για τις μικρές πατάτες ωστόσο η τιμή τους είναι πιο χαμηλή. Αυτές οι πατάτες, ειδικά τύπου σπούντα προορίζονται για αγορές του εξωτερικού, ενώ στην Κύπρο οι νοικοκυρές δεν τις αγοράζουν λόγω του μεγέθους τους».

Οσον αφορά την πρόβλεψη ότι μέχρι και το Πάσχα θα υπάρχουν έντονες βροχές, ο Ανδρέας Κάρυος είπε πως «θα ήταν ευχής έργο εάν αυτές οι βροχές έπεφταν στο Τρόοδος ώστε να γίνει εμπλουτισμός νερού στα φράγματα και κατ’ επέκταση να μπορούν οι καλλιεργητές πατάτας να πάρουν ποσότητες νερού για το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Εδώ και δύο χρόνια δεν παίρνουμε δυστυχώς ούτε σταγόνα νερού από τους φράκτες, λόγω του σοβαρού προβλήματος που υπάρχει στην ύδρευση» ανέφερε.

Ωστόσο, συνέχισε «θα μας προβληματίσουν οι μελλοντικές ενδεχόμενες βροχοπτώσεις στα Κοκκινοχώρια, ειδικά όσον αφορά τις εξαγωγές των πατατών στο εξωτερικό, ενώ πιθανόν να επηρεάσει και την ντόπια αγορά, με αποτέλεσμα να ανέβουν οι τιμές. Η καθυστέρηση στην εκρίζωση των πατατών, ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αύξηση της τιμής τους» σημείωσε.

Στις δηλώσεις του ο κ. Κάρυος αναφέρθηκε και στο «μεγάλο» όπως το χαρακτήρισε πρόβλημα που υπήρχε τον περασμένο χρόνο για τις πατατοκαλλιέργειες, «δηλαδή οι μη επαρκείς ποσότητες νερού στα φράγματα. Ακριβώς επειδή δεν υπήρχε νερό για να δοθεί για τις πατατοκκαλλιέργειες και τις ανοικτές καλλιέργειες, είχαμε μειώσει τις φυτείες μας, ενώ ταυτόχρονα είχε αυξηθεί το κόστος, αφού η χρήση νερού από τις γεωτρήσεις των παραγωγών, κόστιζε διπλάσια από το να έπαιρναν νερό από τα φράγματα» είπε.

Ακόμα, συνέχισε «όταν δημιουργούνται ακραία καιρικά φαινόμενα όπως ξηρασία και ψηλές θερμοκρασίες, όπως είχαμε πέρσι από τον Ιανουάριο μέχρι τον Δεκέμβριο που δεν είχε βρέξει καθόλου, το νερό που χρειάζονταν οι πατάτες, όσες φυτεύτηκαν τελικά, κόστιζε πολύ περισσότερο, με αποτέλεσμα το κόστος να αυξηθεί».

Όπως εξήγησε ο κ. Κάρυος «στη συγκεκριμένη περίπτωση, το κράτος είχε υποσχεθεί να συζητήσουμε το θέμα για να δούμε πώς θα καλύψει αυτό το έξτρα κόστος και τη μειωμένη παραγωγή. Ωστόσο λόγω της κρίσης με τον αφθώδη πυρετό, οι συζητήσεις τερματίστηκαν και αναμένουμε πότε θα επαναρχίσουν για να δούμε που θα καταλήξουμε».

Πηγή: ΚΥΠΕ