Υπερχείλισε τα ξημερώματα το φράγμα της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΙΓΜΑ στην Πάφο, Μάριο Ιγνατίου.

Αποτελεί το τρίτο από τα οκτώ φράγματα της επαρχίας Πάφου που υπερχειλίζει φέτος.

Ο ταμιευτήρας νερού της Αγίας Μαρίνας, χωρητικότητας 298 χιλιάδων κυβικών μέτρων, είναι από τους μικρότερους της επαρχίας, ωστόσο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για την περιοχή, καθώς εξυπηρετεί κυρίως αρδευτικούς σκοπούς και καλύπτει σημαντικές ανάγκες της γεωργικής παραγωγής. Το νερό που συγκεντρώνεται στον ταμιευτήρα προέρχεται από τον ποταμό Ξερό.

Η τεχνητή λίμνη δημιουργήθηκε το 1965, όταν ολοκληρώθηκε η κατασκευή του λιθόρριπτου φράγματος, ύψους 33 μέτρων και μήκους 116 μέτρων. Από τότε αποτελεί ένα σημαντικό υδατικό έργο για την περιοχή της Χρυσοχούς.

Η υπερχείλιση του φράγματος της Αγίας Μαρίνας είχε καταγραφεί ξανά στις 17 Ιανουαρίου 2019, στις 12 Ιανουαρίου 2020 και στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Το φράγμα βρίσκεται σε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, πολύ κοντά στη θάλασσα, και αποτελεί σημαντικό πνεύμονα πρασίνου για την κοινότητα και τη γύρω περιοχή.