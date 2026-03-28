Χαμηλή πίεση θα επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα αυξημένες μέσες νεφώσεις πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα αναμένεται να είναι αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 20 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος ενώ κατά διαστήματα θα σημειώνονται μεμονωμένες βροχές. Σταδιακά μέχρι το πρωί ανεμένονται τοπικά βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως ανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 14 στα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους είναι πιθανό να πέσει χιονόνερο ή χιόνι. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα αναμένεται να είναι αυξημένες.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση την Κυριακή ενώ μέχρι την Τρίτη θα παραμείνει στα επίπεδα της Κυριακής για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου ήταν 20 εκατοστά.