Καθυστέρηση ή/και παράλειψη εκ μέρους του ΕΟΑ Λεμεσού να συνεργαστεί ουσιαστικά με το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως παρά τα επανειλημμένα αιτήματα που του απευθύνθηκαν, κάτι που αποτέλεσε αυτοτελές αντικείμενο εξέτασης, καθότι επηρεάζει άμεσα την αποτελεσματική άσκηση του ελεγκτικού ρόλου του Γραφείου και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών, επισημαίνεται σε έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως, Μαρίας Στυλιανού-Λοττίδη, για παράπονα που αφορούσαν τον ΕΟΑ Λεμεσού.

Σε έκθεση της Επιτρόπου αναφέρεται πως το Γραφείο της δέχθηκε παράπονα που αφορούσαν πράξεις, παραλείψεις ή καθυστερήσεις του ΕΟΑ Λεμεσού κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του αφού πρώτα είχαν αποταθεί στον ίδιο τον οργανισμό, σε αρκετές περιπτώσεις ως έσχατο μέσο, μετά την εξάντληση κάθε εύλογης προσπάθειας επικοινωνίας και συνεννόησης με αυτόν.

Οι παραπονούμενοι ισχυρίστηκαν, μεταξύ άλλων, ότι ο ΕΟΑ Λεμεσού δεν ενήργησε εντός εύλογου χρόνου ή δεν παρείχε επαρκή αιτιολόγηση στις ενέργειες ή παραλείψεις του, γεγονός που επηρέασε αρνητικά τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντά τους.

Με γραπτά αιτήματα το Γραφείο, αναφέρεται, αποτάθηκε στον ΕΟΑ Λεμεσού για παροχή πληροφοριών, στοιχείων και θέσεων επί των καταγγελλόμενων ζητημάτων, ενώ ακολούθησαν ακόμη και προειδοποιητικές επιστολές για το ενδεχόμενο κλήσης του σε μαρτυρία χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, «γεγονός που παρεμπόδισε την ομαλή και έγκαιρη ολοκλήρωση της διερεύνησης».

Το Γραφείο της Επιτρόπου, προστίθεται, αντιμετωπίζει κι άλλα επαναλαμβανόμενα ζητήματα στη συνεργασία με τον ΕΟΑ Λεμεσού, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσματική διερεύνηση παραπόνων.

Όπως αναφέρεται, σε αρκετές περιπτώσεις οι απαντήσεις που λαμβάνονται είναι αόριστες και στερούνται ουσιαστικής αιτιολόγησης, περιοριζόμενες σε γενικές αναφορές όπως ότι «η αίτηση του παραπονούμενου εξετάζεται», χωρίς οποιαδήποτε επεξήγηση των λόγων για τους οποίους παραμένει σε εκκρεμότητα για χρονικό διάστημα δύο ή και περισσότερων ετών.

Επιπλέον, το Γραφείο λαμβάνει επιστολές από τον ΕΟΑ Λεμεσού με τις οποίες δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τη διερεύνηση παραπόνων και ζητείται από το Γραφείο να μεσολαβήσει ώστε να έρθει ο ΕΟΑ σε επικοινωνία με τους παραπονούμενους για την παροχή περαιτέρω στοιχείων, τα οποία στις πλείστες των περιπτώσεων φαίνεται να είναι ήδη υπόψη του ΕΟΑ, σημειώνεται.

Επισημαίνεται, ακόμη, ότι παρά το διαμεσολαβητικό ρόλο το Γραφείο της Επιτρόπου δεν φέρει ευθύνη για τη συλλογή στοιχείων τα οποία η Αρμόδια Αρχή έχει υποχρέωση να τα ζητήσει από τον παραπονούμεν .

Στα συμπεράσματα της έκθεσης σημειώνεται πως η έλλειψη έγκαιρης και ουσιαστικής ανταπόκρισης του ΕΟΑ Λεμεσού, τόσο προς τους πολίτες όσο και προς το Γραφείο της Επιτρόπου Διοίκησης, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις φτάνει μέχρι και τους 17 μήνες, δεν αποτελεί μεμονωμένο διοικητικό σφάλμα, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη προβληματική πρακτική, η οποία θέτει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα της διοίκησης και πλήττει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς.

Σημειώνεται δε ότι η προσφυγή των πολιτών στο Γραφείο της Επιτρόπου αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης της διοικητικής λειτουργίας στο πρώτο επίπεδο επαφής με τον πολίτη. «Η αδυναμία επίλυσης ζητημάτων σε αυτό το στάδιο επιβαρύνει τόσο τους πολίτες όσο και τον ελεγκτικό μηχανισμό, ο οποίος καλείται να επιληφθεί υποθέσεων που θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί διοικητικά», αναφέρεται.

Υπογραμμίζεται ότι στην παρούσα διερεύνηση λήφθηκε υπόψη η νεοσύστατη φύση των ΕΟΑ και οι αντικειμενικές δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν κατά το αρχικό στάδιο λειτουργίας τους, καθώς κλήθηκαν να αναλάβουν εκτεταμένες αρμοδιότητες σε σύντομο χρονικό διάστημα και υπό συνθήκες

«Πλην όμως, η συνέχιση της μη ανταπόκρισης και έπειτα από επανειλημμένες οχλήσεις, καθώς και η μη συνεργασία με το Γραφείο μας, δεν μπορεί να θεωρηθεί εύλογη ή δικαιολογημένη. Η μεταβατική φύση ενός οργανισμού δεν δύναται να δικαιολογήσει παρατεταμένη καθυστέρηση στη διοικητική δράση», αναφέρεται.

Η Επίτροπος Διοικήσεως εισηγείται όπως ο ΕΟΑ Λευκωσίας προβεί στην άμεση λήψη μέτρων για την αποτελεσματική συνεργασία με το Γραφείο ως Ελεγκτικός Μηχανισμός Προστασίας των Πολιτών, δηλαδή να ανταποκρίνεται άμεσα, πλήρως και ουσιαστικά σε όλα τα αιτήματα, στο πλαίσιο της διερεύνησης των παράπονων.

Εισηγείται επίσης όπως θεσπιστούν σαφείς και δεσμευτικές εσωτερικές διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα για την άμεση διαχείριση αλληλογραφίας με το Γραφείο και τον ορισμό υπεύθυνου σημείου επαφής.

Υπογραμμίζεται ακόμη ότι οι εισηγήσεις αποσκοπούν στη στήριξη και ενδυνάμωση του ΕΟΑ Λεμεσού ως νεοσύστατου θεσμού, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στον ρόλο του προς όφελος των πολιτών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει κατά το αρχικό στάδιο λειτουργίας του.

Πηγή: ΚΥΠΕ