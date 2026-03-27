Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λόγω της οδικής σύγκρουσης που συνέβη στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, μετά την έξοδο Αγίου Τύχωνα, έχουν κλείσει οι δύο λωρίδες του δρόμου για μετακίνηση του ενεχόμενου οχήματος.

Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Λευκωσία θα χρησιμοποιούν την έξοδο Αγίου Τύχωνα και θα εισέρχονται ξανά στον αυτοκινητόδρομο από την είσοδο Παρεκκλησιάς.

Προτρέπονται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών που βρίσκονται στο σημείο.

