Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει πρόσκαιρα την περιοχή, ενώ χαμηλή πίεση αναμένεται από αύριο. Στην ατμόσφαιρα το Σάββατο και την Κυριακή, θα αιωρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα αναμένεται να είναι αυξημένες.

Απόψε, θα συνεχίσουν να παρατηρούνται οι αυξημένες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού και στα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη ελαφρά βροχή. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια παροδικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ, αργότερα ωστόσο θα καταστούν σταδιακά νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 11 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, θα παρατηρούνται αυξημένες αρχικά ψηλές και σταδιακά και μέσες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται κατά διαστήματα να δώσουν μεμονωμένη ελαφρά βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σταδιακά στα νότια, τα ανατολικά και τα δυτικά, μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα θα σημειώνονται μεμονωμένες βροχές. Σταδιακά μέχρι το πρωί ανεμένονται κατά τόπους βροχές αλλά και εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά κυρίως ανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια ισχυροί, 5 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι λίγο ταραγμένη, ενώ προοδευτικά θα καταστεί γενικά μέχρι ταραγμένη.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους είναι πιθανό να πέσει χιονόνερο ή χιόνι.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει πτώση και τη Δευτέρα θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, για να κυμανθεί έτσι λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου ήταν 21 εκατοστά.