Πρόστιμα ύψους €8.250 και καταγγελίες για παράνομες μεταφορές επιβατών προέκυψαν από εντατικούς ελέγχους του Τμήματος Οδικών Μεταφορών που διενεργήθηκαν την εβδομάδα 16-22 Μαρτίου σε Λευκωσία και Λάρνακα, με στόχο την πάταξη της παρανομίας και την προστασία του επιβατικού κοινού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, στη Λευκωσία ελέγχθηκαν συνολικά 120 ταξί, αστικά, αγροτικά και υπεραστικά, από τα οποία 14 οχήματα καταγγέλθηκαν για διάφορα αδικήματα.

Παράλληλα, στις 20 Μαρτίου, στο αεροδρόμιο Λάρνακας, διενεργήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι σε οκτώ ιδιωτικά οχήματα. Από τους ελέγχους προέκυψε μαρτυρία για δύο οχήματα, ενώ εκδόθηκαν τρεις ειδοποιήσεις παράβασης σε δύο οδηγούς και μία εταιρεία, συνολικού ύψους €8.250.

Το Τμήμα αναφέρει ότι η παράνομη μεταφορά επιβατών με ιδιωτικά οχήματα γίνεται χωρίς την απαιτούμενη ασφαλιστική κάλυψη και από μη αδειούχους οδηγούς, εκθέτοντας τους επιβάτες σε σοβαρούς κινδύνους, καθώς και σε υπερχρεώσεις.

Προσθέτει ότι οι έλεγχοι από τον Κλάδο Εποπτών και τον Κλάδο Ελεγκτών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών θα συνεχιστούν συστηματικά και στοχευμένα, για διασφάλιση της νομιμότητας στον κλάδο και προστασία των επιβατών.

Το Τμήμα καλεί το κοινό να χρησιμοποιεί μόνο αδειοδοτημένα ταξί με ταξίμετρο και την απαιτούμενη ασφαλιστική κάλυψη, να μην χρησιμοποιεί ιδιωτικά οχήματα για μεταφορά επιβατών έναντι αμοιβής και να αναφέρει στις αρμόδιες αρχές τυχόν ύποπτες περιπτώσεις παράνομων μεταφορών.

Σημειώνει, τέλος, ότι η συνεργασία των πολιτών συμβάλλει ουσιαστικά στη διασφάλιση της νομιμότητας και στην προστασία της ασφάλειας των επιβατών.

Πηγή: ΚΥΠΕ