Ξεκίνησε σήμερα στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας η κατ’ άρθρον συζήτηση για τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά τα άτομα με αναπηρίες, στην παρουσία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέας Παπαέλληνα, με στόχο την ψήφισή της πριν τη λήξη της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου στην Ολομέλεια του Σώματος στις αρχές Απριλίου.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφεραν Βουλευτές, σε δηλώσεις μετά το τέλος της συνεδρίας, με τη μεταρρύθμιση που προωθείται αναμένεται να επέλθουν σημαντικές αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο, με κυριότερη την ένταξη πέραν των 10.000 νέων δικαιούχων στα αναπηρικά επιδόματα. Πρόκειται, όπως είπαν, για άτομα με σοβαρές αναπηρίες τα οποία μέχρι σήμερα αποκλείονταν, κυρίως λόγω της σύνδεσης των επιδομάτων με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) και των εισοδηματικών κριτηρίων που λάμβαναν υπόψη εισοδήματα συζύγων ή και μερικής απασχόλησης.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, ανέφερε ότι ο στόχος είναι «να κάνουμε μία ουσιαστική επεξεργασία, επιδιώκοντας βελτιώσεις σε σειρά ζητημάτων που έχουν κατατεθεί την προηγούμενη περίοδο κατά την οποία κάναμε τη συζήτηση επί της αρχής». Πρόσθεσε ότι έχει οριστεί συνεδρία την Τρίτη, οπόταν θα δοθεί χρόνος στην Επιτροπή Εργασίας «ευελπιστώντας ότι θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Έχουμε δουλειά μπροστά μας, ο στόχος παραμένει να οδηγηθούν τα νομοσχέδια στην Ολομέλεια σε αυτή την βουλευτική περίοδο», ανέφερε. Σημείωσε ότι η τελευταία συνεδράι της Ολομέλειας είναι στις 2 Απριλίου αν και υπάρχει δυνατότητα παράτασης στις 6 Απριλίου.

«Θέλουμε να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα και είναι υποχρέωσή μας να επιδιώξουμε βελτιώσεις στο κείμενο έχοντας πάντα κατά νου ότι δυστυχώς για τέτοια φύσης νομοσχέδια τον τελικό λόγο έχει η εκτελεστική εξουσία», ανέφερε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ανδρέας Αποστόλου, εξέφρασε την εκτίμηση ότι κάποιες από τις εισηγήσεις της Επιτροπής θα γίνουν αποδεκτές από το αρμόδιο Υφυπουργείο, σημειώνοντας την ίδια ώρα ότι ένα ζήτημα είναι η αύξηση του προϋπολογισμού.

«Κάνουμε ένα μεγάλο βήμα με αυτή τη νομοθεσία», είπε, επισημαίνοντας ότι η συζήτηση και η πίεση προς την εκτελεστική εξουσία θα πρέπει να συνεχιστεί, «έτσι ώστε και στους συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς αλλά και στους προϋπολογισμούς του 2027 να υπάρχουν ακόμα πιο αυξημένα κονδύλια, με στόχο η χώρα μας να φύγει από τον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις παροχές στα άτομα με αναπηρίες».

Σε ερώτηση για το ποιές νέες παροχές προβλέπονται, βάσει των αλλαγών, ανέφερε ότι θα έχουμε νέους δικαιούχους. «Είναι άτομα τα οποία είναι πιστοποιημένα από το κράτος με σοβαρές αναπηρίες αλλά, λόγω της διασύνδεσης των αναπηρικών επιδομάτων με το ΕΕΕ και λόγω εισοδημάτων συζύγων, παιδιών ή και εισοδημάτων από μερικές ώρες εργασίας και απασχόλησης, δεν είχαν πρόσβαση σε αναπηρικά επιδόματα", σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Γιώργος Πενηνταέξ, είπε ότι η Παράταξη υποστηρίζει την ψήφιση της ενιαίας νομοθεσίας, η οποία συγκεντρώνει τα επιμέρους διαφορετικά νομοθετήματα και θα εξαλείψει τις διακρίσεις ανάμεσα στα άτομα με αναπηρίες, ενώ έδωσε συγκεκριμένους αριθμούς δικαιούχων. Όπως είπε, «σήμερα λαμβάνουν βοηθήματα 15.000 άτομα με αναπηρίες, ενώ με τη νέα νομοθεσία θα επωφεληθούν πέραν των 10.000 νέων δικαιούχων, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων και από αυτούς θα ενταχθούν μέχρι το τέλος του 2028 γύρω στις πεντέμιση χιλιάδες νέοι δικαιούχοι με επιδόματα προσωπικής βοήθειας και κατ’ οίκον φροντίδας».

Πρόσθεσε ότι με τη νέα νομοθεσία θα υπάρξει ουσιαστική αύξηση στο ύψος της επιχορήγησης αγοράς αυτοκινήτου, αύξηση ύψους μηνιαίου επιδόματος διακίνησης και σημαντική αύξηση άλλων μηνιαίων επιδομάτων, σημειώνοντας ότι οι εν λόγω αυξήσεις επιτρέπονται από τον υφιστάμενο εγκριμένο κρατικό προϋπολογισμό.

Πηγή: ΚΥΠΕ