Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ενημέρωσε την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής ότι η υλοποίηση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικού Έργου προχωρά κανονικά και σύμφωνα με τη νομοθεσία, χωρίς καμία παρέκκλιση από την πρώτη στιγμή της ψήφισής της.

Σύμφωνα με την επιστολή του Υπουργείου, που εστάλη στις 27 Μαρτίου 2026, εντός Ιανουαρίου 2026 συστάθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης του συστήματος, η οποία έχει ήδη ολοκληρώσει την οριστικοποίηση των πλήρων κριτηρίων αξιολόγησης για όλες τις θέσεις και τα οποία κατατέθηκαν στη Βουλή τον Φεβρουάριο 2026. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η οριστικοποίηση του Σχεδίου Υπηρεσίας του Ανώτερου Εκπαιδευτικού, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η σταδιακή εφαρμογή των επιμέρους φάσεων του νέου συστήματος.

Το Υπουργείο αναφέρει επίσης ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο πρώτος κύκλος επιμορφωτικών δράσεων για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων κατά την περίοδο Φεβρουαρίου–Μαρτίου 2026.

Η επιστολή αναφέρει ότι το νέο σύστημα περιλαμβάνει μέτρα για την ουσιαστική στήριξη των σχολείων και των εκπαιδευτικών, όπως:

Δημιουργία 55 νέων θέσεων επιθεωρητών

Δημιουργία 540 θέσεων Ανώτερου Εκπαιδευτικού

Μείωση διδακτικών περιόδων για νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς, μέντορες, Βοηθούς Διευθυντές και Διευθυντές, ώστε να ενισχυθεί ο παιδαγωγικός τους ρόλος και η συμμετοχή στην αξιολόγηση του σχολείου

Επιπλέον, το Υπουργείο επανέλαβε τη δέσμευσή του για την ικανοποίηση άλλων πάγιων αιτημάτων των εκπαιδευτικών οργανώσεων, όπως η μείωση του διδακτικού χρόνου των Διευθυντών και η αύξηση των Διευθυντικών Θέσεων σε Νηπιαγωγεία και Μέση Εκπαίδευση, πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και με σεβασμό στη δημοσιονομική ισορροπία.

Το Υπουργείο τονίζει ότι η εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου σχολείου και ότι η ψήφιση των κριτηρίων αξιολόγησης από τη Βουλή είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει η διαμορφωτική αξιολόγηση τον Σεπτέμβριο 2026.

«Με υπευθυνότητα και σταθερότητα συνεχίζουμε την εφαρμογή του νέου συστήματος, με επίκεντρο τις ανάγκες των μαθητών και της κοινωνίας», αναφέρει χαρακτηριστικά η επιστολή.