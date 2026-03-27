Tο Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καταγγέλλει ένα ακόμη περιστατικό κακοποίησης ζώου στην επαρχία Πάφου. Το νέο περιστατικό αφορά έναν γάτο, ο οποίος εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος στο χωριό Αχέλεια, με σφαιρίδιο πυροβόλου όπλου καρφωμένο στη μύτη του.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του κινήματος, το γεγονός αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά προστίθεται σε μια σειρά αποτρόπαιων ενεργειών βίας κατά ανυπεράσπιστων ζώων. Οι ενέργειες αυτές συνιστούν ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κύπρου και, όπως τονίζεται, προσβάλλουν κάθε έννοια πολιτισμού και ανθρωπιάς.

Το Κίνημα Οικολόγων απαιτεί:

Άμεση και πλήρη διερεύνηση του περιστατικού

Εντοπισμό και παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων

Εντατικοποίηση των ελέγχων και μέτρων πρόληψης από τις αρμόδιες αρχές

Η Ανθή Μουζουρή, Συντονίστρια της Ομάδας Δράσης για τα Ζώα, κάλεσε οποιονδήποτε πολίτη διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των ζώων είναι ευθύνη όλων. Παράλληλα, επανέφερε το ζήτημα της λειτουργίας της Αστυνομίας των Ζώων, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία φαίνεται να μην ανταποκρίνεται επαρκώς στο βασικό της καθήκον.

«Η μη ανταπόκριση των αρχών σε καταγγελίες — ειδικά για κακοποίηση ζώων — δεν είναι απλώς διοικητική αδυναμία. Δημιουργεί έντονα αρνητικά συναισθήματα στον πολίτη και μειώνει την εμπιστοσύνη προς τις αρχές», ανέφερε η Μουζουρή. Όπως πρόσθεσε, οι πολίτες δεν ζητούν λόγια αλλά πράξεις, και απαιτούν μια υπηρεσία ισχυρή, αποτελεσματική και παρούσα, που να παρέχει πραγματική προστασία στα ζώα.

Το Κίνημα Οικολόγων επαναλαμβάνει την ανάγκη δημιουργίας ενός ανεξάρτητου σώματος «Αστυνομίας Ζώων», το οποίο θα λειτουργεί αυτόνομα και θα έχει αποκλειστική αποστολή την προστασία των ζώων και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.