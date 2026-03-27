Με βαθιά θλίψη η κυπριακή παροικία του Λονδίνου αποχαιρετά τον Όμηρο (Omi) Ομήρου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 20 Μαρτίου σε ηλικία μόλις 51 ετών, μετά από μάχη με την επάρατη νόσο, αφήνοντας πίσω του σημαντικό έργο τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον κοινοτικό χώρο.

ΟΜΗΡΟΣ ΟΜΗΡΟΥ, ΕΝΑ ΕΚΛΕΚΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 51 ΧΡΟΝΩΝ

Ο Όμηρος ήταν ενεργό μέλος της παροικίας, ταμίας και προπονητής στις ομάδες κάτω των 15 του ποδοσφαιρικού σωματείο Cockfosters FC. Ο πατέρας του Μάικλ Ομήρου κατάγεται από το κατεχόμενο χωριού Τρυπημένη Αμμοχώστου και διετέλεσε πρόεδρος του Συνδέσμου Τρυπημένης στο Λονδίνο.

Η μητέρα του Μάρω κατάγεται από την κατεχομένη Γύψου Αμμοχώστου. Εγκαταλείπει επίσης την σύζυγο του Μελανί και την αδελφή του Γιώτα Σταυρού.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τέταρτη 8 Απρίλιου 11πμ, από την ελληνική εκκλησιά των 12 Αποστολών στο Hartfield, Herts, και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate.

Στους γονείς, στη σύζυγο, παιδιά και λοιπούς συγγενείς τα ειλικρινή συλλυπητήρια.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑΣ

Όμηρος Ομήρου

(Από την Τρυπημένη και Γύψου, Κύπρος)

Ο αγαπημένος μας Όμηρος Ομήρου κέρδισε με θάρρος την τελευταία του μάχη για την ειρήνη την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, περιτριγυρισμένος από την αγάπη της οικογένειας και των φίλων του.

Καταλείπει τη σύζυγό του Μέλανη, τους δύο γιους του Μάικι και Ζακ, την αδερφή του Γιώτα και τους γονείς του Μιχάλη και Μάρω.

Ο Όμι ήταν ένας αξιοσημείωτος άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στην οικογένειά του, στις επιχειρήσεις του και το ποδόσφαιρο. Άγγιξε τις ζωές τόσων πολλών ανθρώπων με την καλοσύνη και τη γενναιοδωρία του – θα μας λείψει τρομερά.

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 8 Απριλίου, στις 11πμ,από τον ιερό ναό των Δώδεκα Αποστόλων, Hatfield, Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, Herts AL9 6NG και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο Κοιμητήριο & Κρεματόριο New Southgate, Brunswick Park Road, New Southgate N11 1EZ, στις 1.30μμ.

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Cockfosters Football Club,Chalk Lane, Cockfosters, Barnet EN4 9HZ. Αντί για λουλούδια, μπορείτε να κάνετε εισφορές στην αγαπημένη ποδοσφαιρική ομάδα Cockfosters του Όμι για να υποστηρίξετε την ανάπτυξη των νέων.

Parikiaki extend their condolences to the family

