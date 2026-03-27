Ένα σπάνιο ορνιθολογικό περιστατικό καταγράφηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λεμεσό, με την εμφάνιση ενός Σμυρνοτσίχλονου (Cinereous Bunting), είδους που ανήκει στην οικογένεια των Εμπεριζίδων. Το συγκεκριμένο πτηνό θεωρείται ιδιαίτερα σπάνιο για την Κύπρο, καθώς, σύμφωνα με εκτιμήσεις, κάνει την εμφάνισή του στο νησί περίπου μία φορά κάθε δέκα χρόνια.

Η παρουσία του προκάλεσε άμεσο ενδιαφέρον στους λάτρεις της άγριας ζωής και κυρίως στους φωτογράφους, οι οποίοι έσπευσαν στην περιοχή για να απαθανατίσουν το ασυνήθιστο αυτό θέαμα. Οι εικόνες που καταγράφηκαν αποτυπώνουν ένα πτηνό με διακριτικά χαρακτηριστικά, το οποίο δύσκολα παρατηρείται στην κυπριακή φύση.

Το Σμυρνοτσίχλονο εντοπίστηκε, μεταξύ άλλων, στον αρχαιολογικό χώρο του Κουρίου, όπου κινήθηκε στην περιοχή του αρχαίου σταδίου. Η παρουσία του σε έναν χώρο υψηλής ιστορικής σημασίας δημιούργησε ένα ξεχωριστό σκηνικό, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον των επισκεπτών και των παρατηρητών.

Η καταγραφή ενός τέτοιου είδους στην Κύπρο, έστω και σποραδικά, έχει ιδιαίτερη σημασία για την επιστημονική κοινότητα και τους μελετητές της ορνιθοπανίδας, καθώς συμβάλλει στην κατανόηση των μεταναστευτικών διαδρομών και της παρουσίας σπάνιων ειδών στην περιοχή.

